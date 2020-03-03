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Новости   3 марта 2020   

Дилеры начали продавать новый кроссовер Kia

В России официально начались продажи кроссоверов Kia Seltos. В гамме — три двигателя на выбор, но базовые версии со 123-сильным атмосферником 1.6 появятся лишь летом.

Сейчас есть только более мощные машины: с двухлитровым атмосферным мотором (149 л.с.) и турбочетвёркой 1.6 (177 л.с.).

За двухлитровую версию придётся отдать минимум 1 350 000 рублей, а за топ-версию (с турбированным мотором и двухцветным кузовом) дилеры просят больше двух миллионов рублей.



Исполнение 1.6 будет стоить дешевле: 1 099 900 рублей за версию с механикой и 1 139 900 за исполнение с автоматом. Напомним, что «Селтосы» для нашего рынка собирают на калининградском заводе Автотор. 

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