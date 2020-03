Пятое поколение Toyota RAV4: мы нашли ахиллесову пяту идеального кроссовера

Новый Toyota RAV4 – долгожданная и, пожалуй, самая громкая премьера прошедшего года. Этот среднеразмерный кроссовер всегда имел в России оглушительный успех, и вряд ли что-то помешает его пятому поколению занять привычные верхние строчки рейтингов.

Со времён падения железного занавеса Toyota в нашей стране – символ надёжности, качества и благополучия. Если жизнь удалась и ты не какой-нибудь креативный директор крупного рекламного агентства, то ты ездишь на Toyota. Об эту фундаментальную жизненную установку до сих пор вдребезги разбивается любая критика. Возможно, кто-то из конкурентов современнее, экономичнее и лучше рулится – это неважно.

Главное – управлять мечтой. Но, как известно, вода камень точит, а со сменой поколений RAV4 у нас опоздали почти на два года из-за локализации на заводе в Шушарах. За это время, уже под конец своего жизненного цикла, четвёртый RAV стал понемногу отступать под натиском KIA Sportage и VW Tiguan, так что пятому теперь придётся навёрстывать упущенное. И, кажется, он к этому готов.

Прежде всего это действительно all new Toyota RAV4. Он построен на модульной платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), как и соплатформенные Lexus ES и Toyota Camry. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на 57 %, а притягательность образа выросла как минимум вдвое. Дизайнеров наконец-то заставили вернуться к истокам и вспомнить, что два с лишним десятка лет назад RAV4 создавался как автомобиль для активного отдыха.

Пятое поколение с визуально приподнятыми свесами и прямоугольными колёсными арками (как у Toyota 4Runner) больше похоже на полноценный внедорожник, чем на кроссовер. И хотя на самом деле геометрическая проходимость осталась на прежнем уровне – это не только видимость.

По каменистым грунтовкам в горах Трансильвании, где проходил наш тест-драйв, мы почти двести километров ехали в раллийном режиме. Несмотря на ту же схему со стойками Макферсон спереди и многорычажкой сзади, новая подвеска даже на девятнадцатых дисках с низкопрофильными шинами позволяет валить под сотню, не боясь пробоев – ни следа прежней зажатости. Энергоёмкость отличная, а мягкость не оборачивается раскачкой на многосерийных ухабах. При этом салон не гремит, а руль не вырывает из рук на каждой кочке.

В близкой к максимальной комплектации Prestige кроссовер оснащается не обычной муфтой подключения задней оси, а новой системой полного привода, в которой каждое из задних колёс приводится в движение своим пакетом фрикционов. На бездорожье эта схема работает так же эффективно, как жёсткая блокировка, и вместе со вспомогательной электроникой Multi-Terrain Select, которой с RAV4 поделился Land Cruiser, позволяет творить чудеса.

Переключив шайбу селектора в режим Rock & Dirt, можно легко справиться с самым серьёзным диагональным вывешиванием, из которого четвёртый RAV выезжал лишь после интенсивной раскачки. Чтобы убедиться в превосходстве новой схемы, мы даже устроили сравнительный тест, остановив на крутом и скользком склоне сначала 2.5-литровый кроссовер с 8-ступенчатым автоматом, а потом двухлитровый, оснащенный вариатором с шестерёнчатой первой передачей, призванной уменьшить нагрузку на ремень при активной пробуксовке.

Оба после остановки с лёгкостью заехали вверх, но в разбитой несколькими подъёмами колее выяснилось, что электроника всё же бережёт вариатор и не позволяет с места развивать большие обороты. С автоматом таких проблем нет. Кстати, отключать систему динамической стабилизации на бездорожье бесполезно.

Во-первых, полностью ESP всё равно не отключится, а во-вторых, без электроники новый RAV4 едет гораздо хуже, так что главное – заранее повернуть селектор MTS в подходящую к случаю сторону. В режиме Mud & Sand возможностей для пробуксовки больше, а Rock & Dirt прихватывает колёса при малейшем намёке на проскальзывание. Неплохо работает и ассистент спуска – держит комфортную скорость даже на пугающей крутизне, срабатывает плавно с самого перегиба и не допускает срыва колёс в скольжение.

В общем, возможности подвески, продвинутого полного привода и вспомогательной электроники нового RAV4 на бездорожье избыточны, а в сочетании с 2.5-литровым двигателем почти запредельны для кроссовера, но вот на асфальте топовый мотор немного не соответствует ожиданиям. Оба бензиновых силовых агрегата, доступные RAV в России – из новой линейки Dynamic Force.

Атмосферник A25A-FKS, который ставят и на Lexus ES, дефорсировали с 205 до 199 сил, чтобы вписаться в нашу специфическую налоговую планку, однако вряд ли небольшая потеря в мощности сильно повлияла на его характер. Этот мотор на удивление громко звучит при разгоне, но по нашим впечатлениям на заявленную мощность не тянет. Приблизительные замеры показали около 9,8 сек до сотни («по паспорту» – 8,5 сек), а восьмиступенчатая АКП иногда подёргивает при переключениях и даже в спортивном режиме слегка медлит на старте.

Впрочем, это тоже субъективная оценка, и понятно, что на неё влияет — младший 149-сильный двигатель M20A-FKS составляет с вариатором Direct Shift-CVT очень удачную пару. На разгоне, как, впрочем, и в любом другом режиме, он тише, отклик на газ с места и в движении у него мгновенный, а серьёзного отставания в динамике не заметно. Вариатор настроен идеально! Виртуальные передачи создают ощущение настоящих переключений. В общем, нам показалось, что японцы вложили душу именно в эту комплектацию.







Румынская осень подбросила приятный сюрприз. Во время подготовки тест-драйва мы ожидали совсем других условий и обули машины в зимние покрышки Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Благодаря независимым пакетам фрикционов на задних полуосях электроника RAV4 способна подкручивать наружное заднее колесо, помогая заправлять кроссовер в повороты, так что на мягкой резине наш кроссовер азартно мёл хвостом в шпильках горных серпантинов.

Руль в меру лёгкий, но в поворотах обратной связи вполне достаточно. Система динамической стабилизации срабатывает с небольшим опережением, но, если ESP уверена, что у вас всё под контролем, на газ давить не мешает. Хорошая курсовая устойчивость, комфортная, но не склонная к поперечным кренам подвеска, отличная, благодаря тонким передним стойкам, обзорность – что ещё нужно в дальней дороге?! Пожалуй, только удобные сиденья, но и с этим у нового RAV4 полный порядок. Удачный профиль спинки водительского кресла дополняет неплохая боковая поддержка и регулируемый поясничный подпор.

Руль с хорошим диапазоном настройки по вылету позволяет отодвинуться подальше и разогнуть ноги даже рослому водителю, при этом сзади остаётся даже больше места, чем раньше. Колёсная база выросла на три сантиметра по сравнению с прошлым поколением, на четыре сантиметра в ширину увеличился салон, а пространство для ног задних пассажиров – почти на пять. Правда, среднему пассажиру второго ряда мешает центральный тоннель, но он такой широкий, что на него удобно ставить ноги.

Прошлый Toyota RAV4 запомнился вместительным багажником, у нынешнего закрома ещё больше – 580 литров. Спинки заднего ряда складываются почти в ровный пол, шторка убирается в подпол (в котором, кстати, много места для мелочей), а полку можно перевернуть ворсом вниз и класть грязные вещи. Жаль только, что так и не появилось креплений для груза и лючка для длинномеров.

Зато салон стал интереснее. Вместо длинного рычага селектора АКП, торчащего откуда-то снизу, сделали небольшую рукоятку на высоком кокпите. Над торпедо возвышается восьмидюймовый экран, в приборную панель более дорогих комплектаций встроен семидюймовый дисплей.

А как призывно торчат большие прорезиненные шайбы управления климатом – их так и хочется потрогать! Кстати, таким же материалом оклеены изнутри и рукоятки передних дверей. А вот на отсек для бесконтактной зарядки и открытую полку напротив переднего пассажира его не хватило – всё, что там лежит, мотается туда-сюда в поворотах. И это, к сожалению, не единственное упущение – графика центрального дисплея допотопная, версий с «Яндекс.Авто» пока нет, а встроенная навигация исключительно в топе.

Именно в максимальной Prestige Safety сосредоточено большинство интересных современному водителю опций: четыре камеры кругового обзора; адаптивный круиз-контроль; системы помощи при выезде с парковки, удержания в полосе и предупреждения фронтального столкновения; функция распознавания пешеходов и велосипедистов; автоматическое переключение с дальнего на ближний… Но такой RAV стоит 2 661 000 рублей.

И это без доплат за цвет и пакетное ТО, которые добавят ещё полсотни. Вот это, пожалуй, и есть ахиллесова пята нового Toyota RAV4. Единственное уязвимое место, куда могут ударить не такие дорогие, но подчас не хуже оснащённые соперники. Однако история показывает, что наших покупателей такие мелочи никогда не останавливали и японцы вовсе не напрасно рассчитывают на повторение успеха прежних поколений.

Технические подробности

Пятое поколение Toyota RAV4 построено на архитектуре TNGA, позволяющей составлять родственные платформы из набора многочисленных компонентов. RAV4, как и Lexus ES и Toyota Camry, базируется на платформе GA-K. Несущий стальной кузов с алюминиевыми капотом, передними крыльями и крышкой багажника на 57 % жёстче прежнего, подвеска абсолютно новая. К нам кроссовер поставляется с передним и двумя типами полного привода – с обычной муфтой подключения задней оси или системой Dynamic Torque Vectoring AWD, имеющей отдельные пакеты фрикционов на задних полуосях и отключаемый карданный вал.

Локализованному на заводе под Питером RAV4 доступны два бензиновых четырёхцилиндровых атмосферных двигателя новой серии Dynamic Force. 2.5-литровый A25A-FKS мощностью 199 сил поставляется с восьмиступенчатой АКП. Двухлитровый мотор M20A-FKS мощностью 149 л.с. комплектуется вариатором Direct Shift-CVT с механической первой передачей. Со старта и до 20–25 км/ч здесь работают шестерни, которые снимают нагрузку с ремня и шкивов вариатора при интенсивном разгоне и пробуксовке. Базовая версия «Стандарт» оснащается шестиступенчатой МКП.

Текст: Григорий Алешин, фотографии компании-производителя