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Новости   21 марта 2020   

В Россию приедет первый премиальный «китаец»

Представительство марки Chery закончило сертификацию кроссовера Exeed TXL, который представляет собой длиннобазную версию модели TX. Сам бренд Exeed носит статус премиального.

По размерам новичок похож на Kia Sorento Prime. Однако «китаец» лишён третьего ряда сидений, а выбор версий ограничен единственным турбомотором 1.6 (186 л.с. и 275 Н·м).



В трансмиссии работает «преселектив», а выбор привода — между передним и полным. Оценить первые успехи «Иксида» мы сможем примерно через полгода, когда начнутся продажи.

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