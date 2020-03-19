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Новости   19 марта 2020   

Новый Geely (на платформе Volvo) приятно удивил ценами

В России стартуют продажи кроссоверов Geely Coolray. Модель будет представлена со 150-сильным полуторалитровым турбомотором, 7-ступенчатым преселективом и передним приводом. 

Coolray построен на платформе BMA, которая является совместной разработкой Geely и Volvo. Мотор и коробка передач взяты от Volvo XC40.

Цены оказались очень приятными. За исполнение Flagship будут просить 1 449 999 рублей. В этой версии заявлена панорамная крыша (с люком!), а также двухцветный интерьер.

В отделке салона используются матовые металлизированные вставки, а также атмосферная подсветка. Новинка получит отделку салона из экокожи, а также современную мультимедийную систему.

Продолжает список система бесключевого доступа, круиз-контроль, а также пакет теплых опций. Кроме того, владельцам кроссовера будет доступна платформа MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон.



В набор электронных ассистентов входят автопарковщик, камера кругового обзора и контроль слепых зон.

Комплектация Flagship Sport за 1 500 000 рублей дополнительно включает крышу черного цвета, спортивный спойлер, а также чёрные накладки на боковые зеркала «под карбон».

Но самое интересное — комплектация Luxury. За 1 289 999 покупатель получит светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев руля и сидений, плюс панорамную крышу.

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