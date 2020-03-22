КАМАЗ похвастался проектом Арктика 8х8 (видео)

КАМАЗ разработал вездеход для работы на севере: его главная особенность — шарнирно-сочленённая «ломающаяся» рама. У полноприводного автомобиля может быть колёсная формула 6х6 или 8х8. При этом колёса не поворачиваются, а отклоняется передняя часть автомобиля.





