КАМАЗ похвастался проектом Арктика 8х8 (видео)

КАМАЗ разработал вездеход для работы на севере: его главная особенность — шарнирно-сочленённая «ломающаяся» рама. У полноприводного автомобиля может быть колёсная формула 6х6 или 8х8. При этом колёса не поворачиваются, а отклоняется передняя часть автомобиля.
Застрявший на бездорожье автомобиль способен, фактически, вытолкать или вытянуть сам себя.
Большим плюсом вездехода является использование узлов и агрегатов от серийных грузовиков КАМАЗ — 8-цилиндрового 400-сильного двигателя, коробки передач, мостов и т.д. В зависимости от выполняемых задач и пожеланий заказчика, машина может быть как чисто грузовой, так и оснащаться самыми разными модулями.