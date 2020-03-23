Geely показала конкурента Hyundai Santa Fe

Китайская Geely выпустила первую действительно большую модель — семиместный кроссовер Hao Yue. В Китае новинка выйдет против таких моделей, как Chery Tiggo 8 и GAC GS8.

Нам больше понятно другое сравнение: при длине 4 835 мм новый Geely оказался крупнее, чем Hyundai Santa Fe (4 770 мм).

Как уже стало принято, под капотом скрываются скромные по объёму моторы: 1.5 отдачей 177 л.с. и 1.8 мощностью 184 л.с. Оба мотора — совместная разработка Geely и Volvo.

Известно, что для первого двигателя можно заказать гибридную надстройку. А вот другие подробности (по поводу коробок передач и типа привода) пока не раскрыты.







Базовые версии будут исключительно пятиместными, но по заказу предложат трёхрядный вариант для большой семьи (с расположением сидений по схеме 2+3+2).

Кроме того, в списке опций значатся матричная оптика (!), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и огромная панорамная крыша. Цены станут известны через 2 месяца.

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