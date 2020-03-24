В России больше не будет машин на «вечном учёте»

Госавтоинспекция прекратит регистрацию автомобилей, собственники которых ушли из жизни. Как сообщает «Российская газета», ГИБДД получила данные об умерших автовладельцах от Федеральной налоговой службы.

В России покупку машины, зарегистрированной на умершего, часто называют «вечным учётом»: новый владелец нарушает ПДД, но не несёт никакой ответственности.

Теперь регистрационные подразделения ГИБДД будут получать информацию об умерших, и автоматически прекращать регистрацию автомобилей без предупреждения наследников. Но когда те вступят в права, то смогут оформить машину на себя.







Соответственно, если регистрация автомобиля прекращена, то водителя, которого ГИБДД поймает за рулём, оштрафуют, с самой машины снимут номера, а автомобиль отправят на штрафстоянку.

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