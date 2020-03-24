  • Сегодня: Вторник, 24 марта, 2020
 

 
Новости   24 марта 2020   

В России больше не будет машин на «вечном учёте»

Госавтоинспекция прекратит регистрацию автомобилей, собственники которых ушли из жизни. Как сообщает «Российская газета», ГИБДД получила данные об умерших автовладельцах от Федеральной налоговой службы.

В России покупку машины, зарегистрированной на умершего, часто называют «вечным учётом»: новый владелец нарушает ПДД, но не несёт никакой ответственности.

Теперь регистрационные подразделения ГИБДД будут получать информацию об умерших, и автоматически прекращать регистрацию автомобилей без предупреждения наследников. Но когда те вступят в права, то смогут оформить машину на себя.



Соответственно, если регистрация автомобиля прекращена, то водителя, которого ГИБДД поймает за рулём,  оштрафуют, с самой машины снимут номера, а автомобиль отправят на штрафстоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу