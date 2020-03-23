УАЗ напомнил об «усатой» «буханке» (с двигателем от самолёта)

Пуск авиадвигателя обычно производится с помощью электрического стартера. Но если установить более мощный силовой агрегат — в геометрической прогрессии возрастает вес системы запуска. Поэтому для таких самолётов, как Ту-154 или ИЛ-62, применяется иной способ.

Это установки воздушного запуска УВЗ-2 и УВЗ-4,8, построенные на базе УАЗ-452/37411. Об этих машинах напомнила пресс-служба марки УАЗ.

Внешне их отличает вынесенный вперед бампер, служащий поддоном для гофрированного шланга. А внутри… Практически все пространство занимает авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А!

Его компрессор забирает воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Затем этот разогретый до 200-220°С и сжатый воздух подаётся через гибкий резиновый рукав длиной 12 м к бортовому штуцеру самолёта и раскручивает вал двигателя при запуске.







А ещё этот авиадвигатель приводит во вращение два генератора — они вырабатывают электроэнергию для бортовых систем самолёта.

Управление двигателем и системами установки ведется с пульта в кабине водителя. Для связи с аэродромом установлена радиостанция, с экипажем самолёта — переговорное устройство. Есть и система пожаротушения, которая срабатывает автоматически при резком повышении температуры внутри кузова.

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