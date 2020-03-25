АВТОВАЗ ввёл важные улучшения для XRAY и 4х4

АВТОВАЗ опубликовал пресс-релиз, посвящённый переменам на производстве. Так, для выпускае автомобилей на платформе В0 внедрено восемь дополнительных роботов, которые отвечают за сварку критически важных точек основания и каркаса кузова.

Это позволило повысить стабильность выполнения операций и улучшить эффективность работы.

Теперь на линии сварки основания кузова моделей XRAY и Ларгус работают тринадцать роботов. А в 2020 году на «линии В0» должны появиться еще два сварочных робота.







Кроме того, была проведена модернизация конвейера подачи комплектующих на сборке Lada 4×4. Теперь наборы комплектующих подаются непосредственно в рабочую зону оператора.

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