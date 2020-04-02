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Новости   2 апреля 2020   

В России начали испытывать новый Land Rover Defender

Компания Jaguar Land Rover начинает испытания нового Land Rover Defender в России. Первый экземпляр легендарного внедорожника, доставленный на наш рынок, пройдет финальную серию ресурсных и дорожных тестов перед официальным запуском модели на российском рынке.

Российские продажи Land Rover Defender стартуют осенью 2020 года.

Офис марки рассказывает, что уже новый Дефендер уже прошел миллионы километров в рамках испытаний в самых разных уголках земного шара, поднимаясь на высоту свыше 3 000 метров и справляясь с различными температурами: с морозами ниже -40°C и 50-градусной жарой.



Помимо этого, внедорожник преодолел самые экстремальные внедорожные трассы в окрестностях американского города Моаб, штат Юта, а также прошел один из сложнейших тестов на выносливость, включая столкновения с 200-мм бордюром на скорости 40 км/ч в штаб-квартире компании в британском Гейдоне.

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