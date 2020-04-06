Составлен список выдающихся внедорожников (в нём нет Нивы)

Авторитетное британское издание Autocar решило составить список выдающихся полноприводных автомобилей, которые внесли большой вклад в развитие трансмиссий 4х4.
В список вошли 19 моделей от 1903 до 2014 годов выпуска.
Составители рейтинга перечислили почти все культовые внедорожники и легковушки с полным приводом. Однако забыли (намеренно или случайно) упомянуть советскую Ниву.
- Spyker 60HP (Нидерланды, 1903)
- Marmon-Herrington (США, 1931)
- Jeep (США, 1940)
- Land Rover (Великобритания, 1948)
- Toyota Land Cruiser (Япония, 1951)
- Haflinger (Австрия, 1959)
- Ford Bronco (США, 1965)
- Jensen Interceptor FF (Великобритания, 1968)
- Range Rover (Великобритания, 1970)
- Subaru Leone (Япония, 1972)
- AMC Eagle (США, 1979)
- Audi Quattro (Германия, 1980)
- Fiat Panda 4×4 (Италия, 1983)
- Porsche 959 (Германия, 1987)
- Subaru Impreza Turbo (Япония, 1992)
- Lamborghini Diablo VT (Италия, 1993)
- Audi TT (Германия, 1999)
- Tesla Model S (США, 2014)
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