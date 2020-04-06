Составлен список выдающихся внедорожников (в нём нет Нивы)

Авторитетное британское издание Autocar решило составить список выдающихся полноприводных автомобилей, которые внесли большой вклад в развитие трансмиссий 4х4.

В список вошли 19 моделей от 1903 до 2014 годов выпуска.







Составители рейтинга перечислили почти все культовые внедорожники и легковушки с полным приводом. Однако забыли (намеренно или случайно) упомянуть советскую Ниву.

Spyker 60HP (Нидерланды, 1903)

Marmon-Herrington (США, 1931)

Jeep (США, 1940)

Land Rover (Великобритания, 1948)

Toyota Land Cruiser (Япония, 1951)

Haflinger (Австрия, 1959)

Ford Bronco (США, 1965)

Jensen Interceptor FF (Великобритания, 1968)

Range Rover (Великобритания, 1970)

Subaru Leone (Япония, 1972)

AMC Eagle (США, 1979)

Audi Quattro (Германия, 1980)

Fiat Panda 4×4 (Италия, 1983)

Porsche 959 (Германия, 1987)

Subaru Impreza Turbo (Япония, 1992)

Lamborghini Diablo VT (Италия, 1993)

Audi TT (Германия, 1999)

Tesla Model S (США, 2014)

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