  • Сегодня: Понедельник, 6 апреля, 2020
 
Новости   6 апреля 2020   

Составлен список выдающихся внедорожников (в нём нет Нивы)

Авторитетное британское издание Autocar решило составить список выдающихся полноприводных автомобилей, которые внесли большой вклад в развитие трансмиссий 4х4.

В список вошли 19 моделей от 1903 до 2014 годов выпуска.



Составители рейтинга перечислили почти все культовые внедорожники и легковушки с полным приводом. Однако забыли (намеренно или случайно) упомянуть советскую Ниву.

  • Spyker 60HP (Нидерланды, 1903)
  • Marmon-Herrington (США, 1931)
  • Jeep (США, 1940)
  • Land Rover (Великобритания, 1948)
  • Toyota Land Cruiser (Япония, 1951)
  • Haflinger (Австрия, 1959)
  • Ford Bronco (США, 1965)
  • Jensen Interceptor FF (Великобритания, 1968)
  • Range Rover (Великобритания, 1970)
  • Subaru Leone (Япония, 1972)
  • AMC Eagle (США, 1979)
  • Audi Quattro (Германия, 1980)
  • Fiat Panda 4×4 (Италия, 1983)
  • Porsche 959 (Германия, 1987)
  • Subaru Impreza Turbo (Япония, 1992)
  • Lamborghini Diablo VT (Италия, 1993)
  • Audi TT (Германия, 1999)
  • Tesla Model S (США, 2014)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу