Новый Volkswagen Touareg: кому и зачем он нужен?

Во время тест-драйва мы убедились, что VW Touareg третьего поколения – это комфорт, управляемость и безопасность на ещё более высоком уровне плюс тотальная цифровизация всех процессов. Проще говоря, он великолепен. Но остались ли в современном мире поклонники этой модели?

Рояль и пальма

Если помните, первое поколение Touareg было похоже на мыльницу и представляло собой образец биодизайна (как его тогда понимали в Европе), со скруглёнными неконфликтными линиями, намекающими на добрый и во всех смыслах экологичный характер. Хотя, конечно, никаким биодизайном там и не пахло.

Округлые бока, скорее, подчёркивали принадлежность немецкого полноприводника к классу бюргеров. Потому-то клиенты со средним достатком (по меркам эпохи дорогого барреля) сразу его полюбили. Когда ты сам немного пухленький, тебе нравятся такие же довольные жизнью автомобили.

Следующие поколения и рестайлинги лишь немного меняли форму навесных панелей. Передняя оптика то выдавливала из себя слезу, то снова утирала её платком, пока не грянул 2019-й и не появился Touareg, похожий на концертное фортепиано. Увы, но это, пожалуй, всё, что можно сказать о его внешности.

Ни с бездорожьем, ни с какими-либо иными подвигами этот экстерьер уже не ассоциируется даже при максимальном напряжении правого полушария. Да, Touareg стал роялем и когда мы взяли его на тест, я постоянно боролся с желанием вынести из квартиры пальму и поставить рядом с ним на парковке. Не сделал я этого только потому, что отродясь не держал дома пальм.

Ну где вы, буржуины?

Вообще, за эти годы мы так привыкли к VW Touareg, что перестали видеть в нём сложнейшую маркетинговую загадку. А между тем тут есть над чем подумать. В своё время он выскочил на рынок неожиданно, как чёрт из табакерки, но факт его появления до сих вызывает массу вопросов.

Производитель всегда подавал Touareg как беспредельщика по части проходимости и одновременно премиальный автомобиль, на котором не стыдно показаться на светском рауте. Его топовые комплектации соперничали по цене с самим Range Rover. Однако если существование такой модели, как Range Rover, вполне объяснимо, то концепция Touareg, на мой взгляд, находится вне законов элементарной логики.

Что я имею в виду? Сегодняшние британские аристократы, как и тысячу лет назад, живут в своих загородных поместьях. Как и во времена Римской империи, они отличаются от простых граждан тем, что имеют в собственности землю. Очень много земли. Многие заблуждаются, думая, будто мерилом богатства в продвинутом капитализме Великобритании являются деньги, а точнее их количество.

Вовсе нет. Денежные мешки, как и прежде, считаются нуворишами, эдакими «новыми британцами», над поведением которых регулярно подшучивают. Если у тебя нет собственного леса, то какой ты на фиг аристократ? Ты всего лишь заурядный владелец палаток у метро. Ну где, скажи, ты будешь охотиться на лис?

Единственное, чего не хватает живущим в поместьях представителям высшего британского общества, так это своей оперы. И для этого им, естественно, нужен Range Rover. Погонявшись за лисой, аристократ едет в город, чтобы насладиться оперным пением. Ну на чём ещё, кроме Range Rover, это можно сделать?

А что же Touareg? Разве у бюргеров есть охотничьи владения, или, может, они понимают, чем отличается колоратурное меццо-сопрано от сопрано драматического? Боюсь, они больше разбираются в пивной отрыжке…

Между тем Touareg довольно успешен и, в частности в России, является хитом продаж. Что же заставляет людей, пьющих из больших кружек, приобретать этот псевдоаристократический внедорожник? Кроме того что они чувствуют с немецким транспортом некое родство, выраженное в любви к помпезному дизайну, ничего определённого я сказать не могу.







Но, в конце концов, так ли это важно? В любом случае углеводородная эпоха закончилась. Мировая экономическая стагнация накрывает страну за страной, и прежде состоятельный средний класс стремительно скукоживается. А значит, исчезает и главный покупатель Touareg – мелкий буржуин.

Мир перестаёт делиться на суперуспешных, сорящих деньгами, и офисный планктон. Доходы уравниваются, и побеждают коливинги, коворкинги и каршеринги. Владеть дорогими игрушками становится слишком накладно да и просто глупо. Таким образом, база клиентов Touareg постепенно умирает, а число поклонников Range Rover остаётся прежним. И в этом главное отличие продукта, возникшего естественным образом, от суррогата.

Человек нуждающийся

Но это так, страшилки на будущее, а пока новый Touareg бьёт рекорды продаж и его нынешнее поколение всё ещё способно удивлять. В частности, кузов стал на 106 кг легче за счёт использования алюминия. Так называемого «крылатого металла» теперь аж 48 %. Прибавилось и практичности: объём багажного отделения увеличен с 697 до 810 литров (со сложенными задними сиденьями), а повадки внедорожника стали гораздо более отточенными за счёт появления управляемой задней подвески.

Добавилось комфорта, стало меньше вибраций, улучшилась шумоизоляция. Двигателей три: два бензиновых мощностью 249 и 340 л.с., а также 249-сильный дизель. В стандартной комплектации Touareg оснащается постоянным полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На переднюю ось трансмиссия передаёт до 70 % мощности привода, а на заднюю – при необходимости до 80 %. Пневмоподвеска предполагает два режима: Normal и Comfort. Дополнительно доступны режимы Off-road, увеличивающий дорожный просвет на 25 мм, и Special off-road, при котором дорожный просвет увеличивается на 70 мм.

Всех, кто впервые садится в новый Touareg, восхищает приборная панель с 12-дюймовым дисплеем и информационно-развлекательная система с 15-дюймовым дисплеем. Оба экрана, как с большим апломбом заявляют авторы внедорожника, не нуждаются в традиционных органах управления, то есть в кнопках и переключателях.

Охотно верю, но человек-то всё ещё нуждается. Руки сами собой тянутся, чтобы нащупать что-то вроде громкости или регулятора температуры. Понятное дело, есть кнопки на руле, но к ним нужно долго привыкать. Что касается больших экранов, то, возможно, они и создают ощущение премиальности, но сами по себе откровенно избыточны. Если производитель хотел, чтобы мы лучше видели навигацию, то потрудился бы поднять дисплей повыше, и проблема была бы решена.

Вопрос к владельцу палаток

Пожалуй, наиболее интересной опцией нового Touareg является система управления, способная поворачивать все четыре колеса. На скоростях менее 37 км/ч задние колёса автоматически поворачиваются в сторону, противоположную направлению поворота передних, что делает автомобиль чрезвычайно маневренным.

К тому же, на один метр сокращается диаметр разворота (с 12,19 до 11,19 м). На скорости более 37 км/ч задние колёса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, обеспечивая дополнительную стабильность при резких поворотах и перестроениях. Ну и конечно, любителям хай-тека будут интересны опции из будущего.

Например, ассистент при движении в тёмное время суток Night Vision, работающий с инфракрасным излучением, исходящим от людей и животных, или помощник при пересечении перекрёстков Front Cross Traffic Assist. За счёт двух радиолокационных датчиков с углом обзора 55 градусов, встроенных в передний бампер, он отслеживает боковое движение вокруг автомобиля.

И если водитель не реагирует на предупреждения об угрозе, электроника затормозит сама. В общем, к машине вопросов нет. Пожалуй, кроме одного: придёт ли в голову владельцу палаток гонять на ней лис, а сразу после этого ехать в Большой театр?

Текст: Дмитрий Леонтьев, фотографии компании-производителя