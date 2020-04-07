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Новости   7 апреля 2020   

Россиян решили защитить от дешёвого бензина

Правительство России временно ограничит ввоз зарубежного топлива на территорию страны. Во многих странах (включаю европейские) бензин и дизтопливо подешевели вслед за падением цен на нефть, однако, у нас это оказалось невозможным из-за механизма госрегулирования.

Сейчас российский бензин стал стоить дороже бензина, изготовленного европейскими НПЗ из нашей нефти.



Теоретически потребители могли бы заправляться западным импортным бензином по меньшей цене. Однако власти готовят запрет на ввоз импортного топлива, о чём сообщает РБК со ссылкой на трёх федеральных чиновников, включая представителей Минэнерго.

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