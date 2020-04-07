Россиян решили защитить от дешёвого бензина

Правительство России временно ограничит ввоз зарубежного топлива на территорию страны. Во многих странах (включаю европейские) бензин и дизтопливо подешевели вслед за падением цен на нефть, однако, у нас это оказалось невозможным из-за механизма госрегулирования.

Сейчас российский бензин стал стоить дороже бензина, изготовленного европейскими НПЗ из нашей нефти.







Теоретически потребители могли бы заправляться западным импортным бензином по меньшей цене. Однако власти готовят запрет на ввоз импортного топлива, о чём сообщает РБК со ссылкой на трёх федеральных чиновников, включая представителей Минэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ