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Новости   12 апреля 2020   

Great Wall готовит очень брутальный внедорожник

Рамный внедорожник Great Wall Hover, представляющий собой копию Isuzu Axiom, в этом году отметит 15-летие. Пережив несколько модернизаций, он продолжает выпускаться и сейчас. Притом вскоре модель под именем Haval H5 снова вернётся на российский рынок.

Однако китайская марка сейчас как раз готовит новое поколение заслуженной модели!

В Сети появилось несколько снимков новинки.  Судя по этим кадрам, новый H5 удивит брутальностью: машина получит рубленые формы, круглые фары и будет напоминать Мерседес G-класса.



Никакой другой информации сейчас нет. Можно лишь предположить, что внедорожник готовили для показана на Пекинском автосалоне, который был перенесён на сентябрь.

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