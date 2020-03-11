Возвращение «Ховера»: у него будет мотор 4G63T

Напомним предысторию. В прошлом году марка Haval (это премиум-бренд концерна Great Wall) запустила под Тулой большой завод. На этом заводе минувшим летом начали выпускать паркетники F7, а осенью запустили сборку кросс-купе F7x.

К этим моделям также планируют добавить рамный внедорожник H5. В России он долгое время продавался как Great Wall Hover.

Продажи Haval H5 тульской сборки начнутся 20 апреля, об этом со ссылкой на свои источники сообщал Клуб фанатов марки. На заводе уже идет отладочная сборка машин, а в Сети даже появились снимки первых собранных экземпляров.

6 марта машина прошла сертификацию, и в открытой базе Росстандарта появился документ, что Haval H5 может продаваться на территории Таможенного союза.





Из этого документы мы знаем, что под тулой будут выпускаться только двухлитровые внедорожники. Но вариантов мощности двигателя Mitsubishi 4G63T два — 149 или 177 л.с., хотя крутящий момент одинаковый — 250 Нм.

Коробка передач одна — 6-ступенчатая «механика»чисто китайского происхождения. Привод — только подключаемый полный. Местом производства заявлен вышеупомянутый завод Haval Motor Manufacturing Rus под Тулой.

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