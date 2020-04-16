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Новости 1 комментарий   16 апреля 2020         

Эпоха кончилась: GM-АВТОВАЗ прекратил существование

В 2001 году ОАО «АВТОВАЗ» и концерн General Motors при поддержке Европейского банка реконструкции и развития основали совместное предприятие для выпуска внедорожников Chevrolet Niva.

Соглашение было подписано 27 июня 2001 года, само совместное предприятие было создано 30 июля. Так появился GM-АВТОВАЗ.

В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров компании. А несколько месяцев назад GM продал свою долю, после чего единственным владельцем GM-АВТОВАЗа стал АВТОВАЗ.



Теперь бывшее ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» перерегистрировано как АО «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ». А вскоре название сменит и Chevrolet Niva: она будет называться Lada Niva.

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  • Alexander Ответить
    3 часа назад

    Первая ШНИва была 2004 года. Был в полном восторге. Качественная сборка, отличная окраска кузова. Все крепкое, добротное, иномарочное. Следующая была 2009 года. Было ощущение, что её собирали в китае. Полная экономия, обман, дешевая обивка сидений.

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