Эпоха кончилась: GM-АВТОВАЗ прекратил существование

В 2001 году ОАО «АВТОВАЗ» и концерн General Motors при поддержке Европейского банка реконструкции и развития основали совместное предприятие для выпуска внедорожников Chevrolet Niva.

Соглашение было подписано 27 июня 2001 года, само совместное предприятие было создано 30 июля. Так появился GM-АВТОВАЗ.

В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров компании. А несколько месяцев назад GM продал свою долю, после чего единственным владельцем GM-АВТОВАЗа стал АВТОВАЗ.







Теперь бывшее ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» перерегистрировано как АО «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ». А вскоре название сменит и Chevrolet Niva: она будет называться Lada Niva.

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