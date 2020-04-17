Mitsubishi сделала Делику для путешественников (фото)

Mitsubishi представила спецверсию модели Delica D:5, названную Jasper. В английском языке словом Jasper называют яшму (поэтому машине добавили красных акцентов), кроме того, в Канаде есть такой национальный парк.

За основу создатели взяли 8-местную Делику со 145-сильным мотором, 8-диапазонным автоматом и, разумеется, системой полного привода.

Тому, кто доплатит за набор Jasper 135 740 иен (93 000 рублей) полагаются комбинированная обивка сидений, колёса размерностью 225/55 R18, а также фирменный набор аксессуаров.







Как сообщает Drom, новинку будут продавать только на родине Mitsubishi. Сам автомобиль, украшенный красными брызговиками и характерными наклейками, стоит 4 100 800 иен (2 800 000 рублей).

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