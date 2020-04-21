7-местный Mitsubishi Outlander: все плюсы и минусы кроссовера

Нынешний Mitsubishi Outlander больше года назад, как и многие из нас, попал под пенсионную реформу и вместо заслуженного отдыха получил очередную порцию обновлений. А в августе прошлого года ещё и третий ряд сидений

Мне казалось, что когда-то, давным-давно, я уже ездил на семиместном Outlander. Хотя нет, это соплатформенные французы лет десять-двенадцать назад предлагали нам пассажирскую галёрку – для Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Но однояйцевые близнецы Mitsubishi Outlander, который тогда ещё выходил с индексом XL, давно канули в лету!

При том что сам Outlander без серьёзных изменений держится на конвейере с 2012 года. Или даже с 2005-го, если считать кроссоверы, выпущенные до формальной смены поколений. В общем, в любом случае дедушке давно пора бы на пенсию, но вместо преемника в 2018 году он получил отсрочку и косметическое обновление.

А всё потому что новые хозяева из Renault-Nissan решили унифицировать Outlander с будущим Nissan X-Trail и прикрыли оригинальный проект. Так что заслуженному ветерану придётся поработать как минимум до нынешнего лета. Впрочем, он и не отказывается. «Аутлендер» калужской сборки давно тянет на себе продажи Mitsubishi в России, хотя покупатели и поругивают его по мелочам.

Эти мелочи как раз и подтянули при четвёртом и, скорее всего, последнем рестайлинге. Двигатели, понятное дело, не трогали. Обновили бамперы, решётку радиатора, увеличили задний спойлер в комплектации Ultimate и у шестицилиндрового Outlander GT.

В дорогих версиях светодиодным сделали не только ближний, но и дальний свет. Освежили накладки на торпедо, подсветили кнопки стеклоподъёмников с авторежимом, перетащили USB-разъём из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли, поставили удобные кресла с неплохой боковой поддержкой и вывели дополнительный USB назад, под дефлекторы вентиляции в тыльной части центрального подлокотника.

Заодно в очередной раз улучшили звукоизоляцию, добавив шумки в моторный отсек и сзади. А ещё в комплектации Ultimate c 2.4-литровым двигателем теперь можно заказать светло-бежевый салон. В августе прошлого года ко всему этому добавились две семиместные комплектации с полным приводом – 2.0 MIVEC Intense+ 4WD за 2 103 000 рублей и 2.4 MIVEC Ultimate 4WD за 2 399 000 рублей.

Сами по себе дополнительные кресла – не новость, они у Outlander были давно, только не на нашем рынке. За возможность возить пассажиров в багажнике надо доплатить всего 50 000 рублей, и, кроме этой относительно небольшой суммы, покупателю придётся расстаться только с органайзером в подполье – его место и займёт галёрка. Пол в багажном отсеке останется ровным, шторку по-прежнему можно убрать вниз под жёсткую крышку.







Объём грузового отделения семиместного кроссовера начинается со 128 литров, то есть за третьим рядом уместится только пара пакетов с покупками. Но если его сложить, то ёмкость багажника будет как в пятиместной версии – от 477 до 1 608 литров.

Правда, нормальная человековместимость семиместных версий – те же пять взрослых пассажиров, если считать в европейцах среднего телосложения. Попасть на галёрку трудновато, а о комфорте не может быть и речи. Второй ряд сдвигается вперёд на 25 сантиметров, но проход всё равно узкий. Сидя почти на полу и прижав колени к подбородку, думаешь только о том, как не продавить макушкой потолок. Если потеснить средних седоков, то получится протиснуть ноги в щель между рядами, но они в свою очередь подвинут передних, и в результате удобно не будет никому.

Так что места в багажнике – исключительно подростковые. Креплений Isofix на галерке нет, но я бы и не рискнул ставить туда детское кресло – вдруг малыша укачает! А это вполне реально, ведь недавний рестайлинг добавил мягкости подвеске, которую слишком зажали предпоследним обновлением. Mitsubishi Outlander стал комфортней на плохих дорогах, новые амортизаторы лучше гасят удары и помогают удержаться на дуге в ухабистых поворотах. Хотя раскачиваться на волнах он стал сильнее.

Впрочем, «Аутлендер» никогда и не отличался способностью гонять по грейдерам в раллийном стиле. Да и к внедорожным подвигам не особенно располагает. У него очень достойный клиренс в 215 мм, но слишком длинные свесы, а углы въезда, съезда и рампы одинаково небольшие – 21 градус, поэтому геометрическая проходимость – так себе. Да и тяжёлым грунтам он не рад. Даже с 2.4-литровым бензиновым атмосферником мощностью 167 л.с. тяги в нижнем диапазоне оборотов маловато.

По песку нужно пробиваться ходом, но если отключить систему динамической стабилизации, то муфта полного привода перегреется за считаные минуты, а не отключишь – электроника совсем не даёт мотору раскрутиться, бережёт вариатор. Конечно, трёхлитровый Outlander GT мощностью 227 лошадей с настоящим шестиступенчатым автоматом чувствует себя на бездорожье намного увереннее, да и на трассе может задать жару.

Но это отдельная история, а кассу делают в основном обычные версии с четырёхцилиндровыми моторами. Mitsubishi Outlander, даром что без пяти минут пенсионер, позиций сдавать не спешит – с августа 2019 года продано 12 606 штук, из них 1 188 штук – с тремя рядами сидений. Семиместные версии пришлись ко двору, и это вполне объяснимо, ведь покупателям «Аутлендера» в основном за сорок, а многим и того больше. А значит, возить на дачу приходится не только детей, но и подросших внуков.

Текст: Григорий Алешин, фотографии компании-производителя