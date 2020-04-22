Ниву 1995 года продают за миллион рублей

В Сети появилось предложение купить 25-летнюю Ниву ВАЗ-2121 за 950 тысяч рублей. Машина 1995 года выпуска за свою долгую жизнь пробежала меньше десяти тысяч километров, но странный ценник объясняется вовсе не этим.

Из обычной трёхдверной Нивы энтузиасты сделали эффектный кабриолет для охоты, рыбалки и экстремального отдыха.

Авторы проекта не просто срезали крышу, а установили каркас безопасности, силовые бамперы, шноркель, пороги, фары-прожектора, колёса большего размера и многое другое.







Кроме того, бензиновый двигатель форсирован до 100 л.с., а в подвеске появился 50-миллиметровый лифт-комплект. Но самое главное – все эти изменения официально оформлены.

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