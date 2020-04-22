Замена «таблетке»: УАЗ представил новый реанимобиль

В семействе УАЗ Профи дебютировала модификация автомобиля скорой помощи класса С. Первая партия из 132 реанимобилей будет передана медикам через месяц.

Спецверсия грузовичка предназначена для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов.

Спецавтомобили оснащаются стандартным двигателем ЗМЗ Про (149,6 л.с. и 235 Нм), 5-ступенчатой механической коробкой и подключаемым полным приводом.

Медицинский модуль представляет собой термо- и шумоизолированный каркасный модульный блок со стеклопластиковыми наружными панелями.







В базовом варианте исполнения УАЗ АСМП класса С полностью укомплектован для проведения оперативных действий реанимационного характера.

Производством реанимобилей займётся ульяновская компания Автодом. Однако на них распространяется гарантия производителя – 3 года или 100 000 километров пробега.

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