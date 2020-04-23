Новый рамный внедорожник за миллион: Патриоту придётся туго

Марка Haval опубликовала долгожданные прайс-листы на российскую версию внедорожника H5. Модель не новинка: до 2014 года этот автомобиль на нашем рынке был представлен под именем Great Wall Hover H5. А технически он является потомком Isuzu Axiom образца 2001 года.

В России машина будет стоить от 1 099 000 до 1 349 000 рублей.

В базовую версию Haval H5 под названием Comfort за 1 099 000 войдут климат-контроль, задний парктроник, медиасистема, круиз-контроль плюс обогревы лобового стекла и передний сидений.

В топовом исполнении Premium этот набор дополнят отделка салона из экокожи, камера заднего вида, а также датчики дождя и света, электропривод водительского кресла и многое другое.







Для старшей комплектации можно будет выбрать отдачу двухлитрового мотора — на 150 или 177 сил, хотя крутящий момент не отличается (250 Н·м). Коробка передач заявлена только одна — 6-ступенчатая механика.

Вдобавок российский офис Хавейла уточнил, что машина получит раздаточную коробку BorgWarner серии TOD. У неё подключением передка заведует многодисковая муфта с электромагнитным управлением.

Главный конкурент — УАЗ Патриот. Если отбросить рекламную комплектацию Классик Fleet, он стоит от 886 000 до 1 328 000 рублей. Правда, у отечественного внедорожника есть большой плюс — это коробка-автомат.

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