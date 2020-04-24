«Крузаки» скоро останутся без моторов V8

Как известно, близнецы Toyota Land Cruiser и Lexus LX сейчас оснащаются бензиновыми 8-цилиндровыми двигателями. Однако вскоре им на смену придёт 3,5-литровый V6 со сдвоенным турбонаддувом, сообщает The Drive со ссылкой на анонимного инсайдера.

Сейчас V8 серии UR выпускаются на двух заводах: в американском Хантсвилле и японской Тахаре.







В США от выпуска могучих восьмёрок откажутся примерно через полтора года, а в Японии этим моторам отпущены 3 года. Судьба 8-цилиндровых дизелей не сообщается, но, скорее всего, им тоже придётся вскоре отправиться на заслуженную пенсию.

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