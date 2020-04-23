Обновлённый Lexus RX: почему они сделали это так поздно?

В результате рестайлинга премиальный кроссовер от Lexus, всё больше напоминающий звездолёт Хана Соло, заметно посвежел, обновил функционал, но остался тем же добрым боевым кораблём, в котором его капитану знакома каждая кнопка

Не секрет, что Lexus RX часто выбирают покупатели зрелого возраста. Мне тоже недалеко до пятидесяти, наверное поэтому последние усовершенствования автомобиля пришлись мне впору. Ведь несмотря на то, что я всё ещё молод душой, да и тело, если не принимать в расчёт лёгкие пищевые расстройства, служит на совесть, накопленные привычки уже не вытравить.

Например, я по-прежнему слушаю музыку альбомами, потому что не могу составить представление об исполнителе по одной композиции из iTunes. Не против смартфона, но пользуюсь им по необходимости, устанавливая из приложений лишь карты да навигаторы, а привязать к нему кредитку так и не удосужился.

А ещё я всё чаще разговариваю сам с собой, потому что одиночество большого города особенно остро ощущается за рулём. Но, запустив мотор обновлённого Lexus RX, я как будто услышал голоса целого хора серьёзных, но слегка суетливых японских мужчин, ответственных за рестайлинг:

«Ну и как тебе новая решётка радиатора с трёхмерным рисунком? А ты заметил, что бампер с узкими противотуманками похож на шлем имперского штурмовика? Фары хороши, не правда ли? Светодиодные, с новой технологией BladeScan Type AHS — вращающиеся зеркала управляют пучком света, чтобы никого не слепить…

Про салон и говорить нечего. Мы знаем, что тебе всегда нравился интерьер RX – уютный и нарисован с душой. Не то что эти примитивные немецкие «квадратиш практиш». В общем, наслаждайся! Здесь всё по-прежнему. А наскучит – просто поменяй отделку. Светлая кожа, кстати, отлично сочетается с деревом.

Мы слышали, ты недавно купил ноутбук с тачпадом, и мышка больше не нужна? Мы её тоже выкинули. За ненадобностью. Главный экран в топовой комплектации размером 12,3 дюйма, и ты можешь продолжать тыкать в него пальцем – он теперь интерактивный.

А хочешь – подключай смартфон по Android Auto или Apple CarPlay. Только не надо умничать и спрашивать, почему мы сделали это так поздно? Ты и сам пять лет назад слов-то таких не знал! Лучше посмотри на центральную консоль, мы специально оставили слот для CD-дисков. А то ведь такие как ты уверены, что иначе хорошего звука не добиться. Да и диски жалко выбрасывать.

А вот виртуальный щиток приборов на ветровом стекле мы немного подновили. На нём теперь и слежение за разметкой, и динамический круиз-контроль, и знаки ограничения скорости отображаются – вся нужная информация. На приборную панель можно вообще не смотреть.

Ах, ты и раньше не смотрел? Потому что цифры на мониторчике мелкие, и аналоговые приборы надоели? Ладно, извини, но надо же было что-то на будущее оставить. Бюджет у нас не такой уж большой, так что подключить смартфон по современным протоколам можно только через один из четырёх разъёмов USB на центральном тоннеле. Время нелёгкое, надо экономить.







Как у вас говорят, пять старушек – уже рубль, а представь в масштабах глобального производства! Ты спрашиваешь, почему выбрали самый неудобный разъём для подключения? Зачем тянуть провод в подлокотник, вместо того чтобы использовать разъём рядом с бесконтактной зарядкой? Ладно, ладно, через пять лет будет очередной рестайлинг — исправим.

И кстати, разъёмы ты критикуешь, а про новомодные автопилоты, которыми хвалятся европейцы, даже не спрашиваешь. Они тебе ни к чему? Вот и мы так подумали. Поэтому лишней электроники в нашем RX нет, только продвинутая система активной безопасности Lexus Safety System+.

Там всё, что нужно: адаптивный круиз-контроль, автоторможение, слежение за разметкой, распознавание знаков. К тому же Lexus теперь видит не только пешеходов, но и любимых вашим мэром велосипедистов. Признаться, мы их тоже не особо-то жалуем, но что делать – такие времена.

Давай, заводи, посмотрим, что на ходу скажешь. А ну-ка, притормози! Клевок чувствуешь? А потому что его нет! Не зря же мы сделали толще стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроили электроусилитель руля, амортизаторы и пружины. Кстати, точек сварки и клеевых соединений тоже добавили – кузов стал жёстче.

А вообще, какие впечатления от обновлённой подвески? Нормально? И это всё? Впрочем, как раз такого результата мы и ждали – хорошие настройки не должны бросаться в глаза. Водителю и пассажирам комфортно, мелкие неровности не беспокоят, крены и раскачка не отвлекают, курсовая устойчивость в полном порядке, и слава богу.

А драйвер-каром Lexus RX никогда и не был. Его владельцам важнее престиж и надёжность. Так что ни проверенный годами шестиступенчатый автомат, ни моторы мы в этот раз не меняли. В базе по-прежнему двухлитровый турбомотор на 238 л.с., в топе – гибридная силовая установка суммарной мощностью 313 л.с., а в середине – трёхсотсильный 3.5-литровый атмосферный двигатель (кстати, самый популярный в России).

Говоришь, расход у него большой, 16 литров на сотню? А ты купи гибрид. На экологически просвещённом Западе он в почёте, и на аппетиты RX 450h никто не жалуется. Так что вроде всё учли, но, если лично тебе чего-то не хватает, скажи, не стесняйся. Мы же столько лет друг друга знаем».

«Да нет, доволен я, японцы дорогие, правда, доволен, – продолжаю я говорить сам с собой. – Всё вы хорошо сделали, мне нравится! Вот только… Даже не знаю, как сказать. Это стыдно, наверное, но мне бы… с Алисой поговорить. Когда у вас «Яндекс.Авто» появится?!»

Текст: Григорий Алешин, фотографии компании-производителя