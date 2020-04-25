Самый дешёвый Land Rover теперь расходует 1,6 л/100 км

Прошлой весной Land Rover представил новое поколение кроссовера Discovery Sport – это, напомним, самая доступная модель марки. А теперь гамму дополнила гибридная версия, ради которой Диско переехал на другую платформу.

Полуторалитровая турботройка (200 л.с. и 280 Н·м) через восьмиступенчатый «автомат» Aisin вращает передние колёса, а в приводе задних установлен отдельный электромотор. Под задним диваном упрятана тяговая батарея на 15 кВт·ч.

Совокупная отдача – 309 л.с. и 540 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с. На чистом электричестве кроссовер может разогнаться до 135 км/ч, а заряда аккумулятора должно хватить на 62 километра пробега.





Паспортный расход топлива выглядит фантастически привлекательным – 1,6 л/100 км. Хотя стоит гибрид немалые от 45 370 фунтов (4,2 млн руб.). Ещё один минус – такая машина не может быть семиместной. Батарея и электромотор не оставили места для кресел третьего ряда.

Логично, что точно такую же начинку получил Range Rover Evoque. Он оказался даже экономичнее (1,4 л/100 км), быстрее (0–100 км/ч за 6,4 с) и дальнобойнее (66 км пробега). И заодно дешевле. Поставки гибридов европейским дилерам должны начаться через 2-3 месяца.

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