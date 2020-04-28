Жизнь с неполным приводом

Недавно мы делали небольшой тест-драйв для нашей постоянной видеорубрики «Пределы проходимости». Поговорили об автомобиле, ну и прокатились в рамках здравого смысла и максимальных возможностей машины. В общем, всё как всегда. Всё, кроме одного – кроссовер Chery Tiggo 4 был переднеприводным. А ведь отличительная черта любого внедорожника – полный привод, не так ли? И журнал у нас «Клуб 4х4», да и вообще.

Понятно, что в первых же комментариях под роликом мы прочли, мол, вы чего, парни, это мало того что кроссовер, так ещё и неполный привод. И конечно, про пресловутую «девятку», которая, как известно, проезжает везде, и даже про Renault Logan… ну и в целом про мотивацию. И хотя наши читатели и зрители, как те самые клиенты, всегда и, безусловно, правы, но, знаете, мне это показалось интересным. Нет, не комменты про «девятку» – это дело обычное, а кататься по раскисшему полю на переднем приводе. Ведь будь у нас полный да колёса грязевые, да давление в них 0,7 атм., да блокировки и понижайки с «террейн-респонсами» – всё, никакого кайфа, никакой остроты! Поехали бы болото искать, застряли бы, сломали что-нибудь. А тут съехал с дороги – и на тебе экстрим, свернул немного с асфальта – и неодолимое бездорожье. В лес заехал – и «Рубикон трейл» с Тосненскими болотами на каждом шагу. Оказывается, без полного привода… Нет, даже не так. Без возможности полного привода жизнь прямо-таки бьёт ключом! Заставляет и рулём крутить, и газом работать.

Вспомнить всё, чему учился и сам потом учил. Попробуйте как-нибудь хотя бы для разнообразия. Станьте выше привычки. Отключите передок, не блокируйте дифференциал, снимите кардан, выдерните предохранитель. Недопривод – это ведь свобода от технологических условностей и инженерных рамок. Не забудьте только вернуть потом всё на место, а то развели тут волюнтаризм…







Текст: Игорь Губарь

Иллюстрация: Елена Лодзовская

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