Тест Renault Arkana, за который мы не получили ни копейки

С момента появления этого автомобиля мы слышали только стоны. Из пыльных глубин диванов и цифровых дебрей автомобильных блогов вылезли великие «эксперты», навешавшие на Renault Arkana десятки ярлыков, даже не успев потрогать объект критики своими заскорузлыми пальцами. Увещевания маркетологов марки действовали на них как анаболики – любой аргумент вызывал ещё большую истерику. Хотя, казалось бы…

Этот купе-кроссовер создавался специально для России. Это знают все. Ещё на этапе осторожных разговоров о будущей модели представители Renault избегали конкретики, но обещали очень интересную развязку, которая и наступила летом прошлого года.

Именно тогда показали автомобиль, который действительно создавали всем миром и специально для нас. И тут началось: все стереотипы, комплексы и латентные пристрастия не самой развитой части нашего населения вылезли из могил её угасающего мозга. Первое, за что пнули Arkana – платформа, которую тут же окрестили «дастеровской», хотя общих с Duster деталей у неё всего 45 %. Следующим пунктом обязательной программы стал турбомотор, работающий в паре с вариатором.

Связка этих агрегатов была названа «дохлой», а особо прозорливые предсказали меньше 50 тысяч пробега до конца каждого из них. Ну и отдельная сцена, регулярно исполняемая на бис – о(б)суждение конструкции задних тормозов, где, как известно, используются барабаны. Но тонкое журналистское чутьё давно приучило нас лавировать между двумя потоками – грязи и панегириков.

Ведь и тот и другой пахнут скверно, а мы привыкли благоухать, поэтому и взяли Renault Arkana на длительный тест, заехав в финале испытания на гоночную трассу и в непролазную тайгу.

Нам достался автомобиль в топовой комплектации с турбомотором, полным приводом да ещё и эффектного красного (ну или бордового) цвета, который неизменно привлекает внимание окружающих. Этот цвет действительно идёт автомобилю, при том что на другой чаше весов – невзрачный серый, превращающий его в мышь. В целом же внешность яркая: световые подписи сзади и спереди помогают легко идентифицировать русского француза, создавая в городе хоть какое-то подобие хорошего настроения. Только, пожалуйста, не берите серый!

Интерьер полностью новый. Да, здесь небольшой сборник цитат из нескольких моделей марки, но в целом лаконично, удобно и оригинально. Конечно есть к чему придраться, и в первую очередь это касается традиционной французской нечётной оцифровки спидометра. За городом она помогает придерживаться скоростных лимитов 90 и 110 км/ч, а вот в городе сбивает с толку. Особенно первое время. Хотя «первое время» у всех разное, и некоторые коллеги бухтели на спидометр несколько дней.

Да, пластики могут показаться жёсткими, но даже в самых сложных условиях лёгкого бездорожья они хранят молчание, достойное тибетских монахов. Есть, правда, небольшая деталь, способная подпортить общее впечатление о салоне. Если вы выше среднего роста, то диапазон регулировки руля по вылету маловат. И если садиться правильно, то правая коленка обязательно упрётся в джойстик управления аудиосистемой, известный по всем моделям марки, начиная с Великой французской революции. Решение хоть и традиционное, но с учётом развития технологий спорное. К тому же, как мы видим, влияющее на удобство.

Ясное дело, Arkana, как и любой купе-кабриолет, скорее подойдёт индивидуалистам, нежели тем, кто любит возить толпы народа. И хотя покатая крыша и профиль заднего дивана не превращают заднюю часть салона в пыточную, лучше, если там будут сидеть пионеры и школьники, вечно смотрящие в гаджеты.

Что ещё хорошего? Да всё остальное! Правильно отформованные передние сиденья, хороший руль и продвинутая мультимедиа, с помощью которой можно не только слушать песню про валенки, но и менять настройки автомобиля. Кстати, в дорогой комплектации аудиосистема комплектуется акустикой Bose, а в дверные карты встроена фоновая подсветка. Как в премиуме.







Турбомотор, разработанный совместно с Daimler, выдает 150 л.с. и 250 ньютонов крутящего момента. На французских и немецких стендах агрегат прошёл через серию невероятных пыток, в числе которых многочасовая работа на пиковых оборотах.

Как говорят инженеры, ничего не отвалилось и не посыпалось, но кто их дураков будет слушать, когда у комнатных умников за плечами огромный опыт чтения публикаций на Яндекс.Дзене. Двигатель, как мы помним, работает с вариатором, у которого есть возможность ручного переключения, а полноприводная трансмиссия давно знакома по другим моделям Renault и Nissan.

За что действительно можно пнуть мотор, так это за не слишком приятный звук на разгоне. Такой металлический и нервирующий, но это никак не влияет на его бодрый характер и скромный аппетит – в городе средний расход зимой не превышает 9,5 литров. Бодр и вариатор. Часто подобные агрегаты ругают за нерасторопность, но у Arkana этой проблемы нет.

Помимо ужасно однообразной городской езды, мы вывезли машину на ледяной трек и устроили ей многочасовую серию издевательств. Уподобившись паникёрам и потирая руки в предвкушении скорого конца одного из вышеназванных агрегатов, мы с удивлением обнаружили, что наш план был так себе, а автомобиль ещё и неплохо управляется.

Опять же, тут есть что добавить. Главная проблема – абсолютно вялый руль, который не становится ощутимо тяжелее даже при переходе в спортивный режим. Производитель об этой особенности знает и обещает в ближайшее время перепрограммировать электроусилитель. Так что ждите, уважаемые гонщики.

Если вы боитесь бездорожья, то, с одной стороны, вы правы, а с другой, нет. Arkana с полным приводом, клиренсом 205 мм и заводской защитой картера способна на некоторые подвиги, в чём мы убедились в сибирской тайге, отчаянно продираясь по просеке для лесовозов. Будь шины позубастее, уверенности было бы больше, а так мы уповали только на отдалённое родство с Duster, и оно не подвело.

Тормоза? Тормозят! Замедление прогнозируемое, понятное, даже после серии резких остановок нам не показалось, что они устали или с ними произошла какая-то неприятность. Да и о том, что сзади барабаны, мы вспомнили только однажды, после мойки, когда один из них на некоторое время замёрз. Упс! Это единственное, что можно записать в минусы, да и то неявные. В остальном тихое нытьё про плохую эффективность работы системы можно смело пропускать мимо ушей.

В общем, автомобиль получился ладный, симпатичный и современный. Да, он не лишён некоторых недостатков и детских болезней, но это совсем не оправдывает тех, кто как карманная собачка принялся на него лаять, не имея ни малейшего представления, о чём идёт речь. А ещё он наш, российский, хоть и с иностранным шильдиком, что безусловно греет истерзанную душу патриота.

P. S. И кстати, за эту публикацию мы не получили от компании Renault ни копейки. К сожалению!

Текст: Максим Ракитин, фотографии компании-производителя