Компания Chery передала автомобили ГКБ №52

Компания Chery передала во временное пользование благотворительному фонду при ГКБ № 52 кроссоверы, которые будут использоваться для перевозки медицинского персонала от места их работы до гостиниц и обратно. Профессиональным медикам, работающим над предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Москве, городские власти предоставили бесплатное проживание в столичных гостиницах. Это решение позволяет оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, даёт возможность восстанавливать силы в комфортных условиях и минимизирует потери времени на дорогу в больницу.

Мы, в «Клубе 4х4», тоже запустили свою волонтёрскую программу, совместно с компанией Renault. Подробности здесь





