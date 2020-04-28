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Новости   28 апреля 2020   

Компания Chery передала автомобили ГКБ №52

Компания Chery передала во временное пользование благотворительному фонду при ГКБ № 52 кроссоверы, которые будут использоваться для перевозки медицинского персонала от места их работы до гостиниц и обратно.  Профессиональным медикам, работающим над предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Москве, городские власти предоставили бесплатное проживание в столичных гостиницах.  Это решение позволяет оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, даёт возможность восстанавливать силы в комфортных условиях и минимизирует потери времени на дорогу в больницу.

 

Мы, в «Клубе 4х4», тоже запустили свою волонтёрскую программу, совместно с компанией Renault. Подробности здесь



 


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