Renault и «Клуб 4х4» помогают волонтёрам

Сейчас всё нужно было делать быстро, поэтому идея волонтёрской помощи родилась и сформировалась у нас за несколько минут.

Несколько постов в соцсетях и мы поняли, насколько велико у наших людей желание помогать тем, кто сейчас оказался в затруднительной ситуации. Делать это безвозмездно и от всего сердца.

К нашей радости, на призыв, в числе первых, ответила компания Renault, и вот, спустя всего два дня, мы получили пять кроссоверов Arkana, для участия в нашем проекте #внедорожнаяпомощь #помогатьбудеммы, который «Клуб 4х4» реализует совместно со знаменитыми «Ночными волками».







Уже завтра #волонтеры из Москвы и Московской области, начнут оказывать помощь тем, кто сейчас не может сходить за лекарствами, купить продукты или воспользоваться услугами медиков.

И если вы увидите красный Renault Arkana с нашими хештегами, поприветствуйте его, ведь он едет помогать!