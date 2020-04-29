Страховщики сообщают: в стране воруют Кадиллаки

Самым угоняемым автомобилем в 2019 г. стал Cadillac Escalade. В топ-10 по частоте угонов также вошли три модели марки Toyota: вторую строчку заняла Toyota Camry (0,64%), шестую – Toyota Land Cruiser (0,41%) и седьмую – Toyota Land Cruiser Prado (0,38%). Кроме того, в пятерке по популярности у угонщиков – Land Rover Freelander (0,58%), Lexus LX (0,56%) и Mitsubishi ASX (0,51%). Наконец, жертвами угонов часто становились Ford Focus, BMW 5-series и KIA Ceed.

Согласно статистике компании «АльфаСтрахование», чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные – на парковках у торговых центров. Похитители взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна, чтобы проникнуть в салон автомобиля. Перед похищением более дорогих марок с бесключевым доступом угонщики с помощью специальных устройств считывают коды с ключа у водителей, чаще всего это происходит в людных местах – на небольшом расстоянии от владельца. При этом дорогие автомобили чаще угоняются для перепродажи, а более бюджетные — для запчастей. Наибольшая доля угонов приходится на автомобили, находившиеся в эксплуатации от одного до двух лет.

«Непростая ситуация, которая складывается в экономике, может привести к усугублению криминогенной обстановки и к росту числа угонов. Поэтому автовладельцам сегодня нужно быть особенно осторожными, следить за сохранностью машин и работоспособностью противоугонных систем. Также не стоит забывать о том, что в ситуации пандемии может возникнуть нехватка деталей для ремонта автомобилей из-за ограничения поставок, и именно погоня за запчастями может стать одной из главных причин угонов. Это значит, что под прицелом грабителей окажутся «массовые» марки», – говорит директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.







Мы уже поселили в наших «Эскалейдах» парочку кавказских овчарок. А вы?

Читайте также: Эта Toyota не значится в списке угоняемых