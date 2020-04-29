  • Сегодня: Среда, 29 апреля, 2020
 
Подготовка   29 апреля 2020   

Часы Traser: время по Гринвичу

Швейцарская марка Traser представила две новых модели P68 Pathfinder GMT.

Часы укомплектованы каучуковым ремешком или НАТО-ремнем на выбор. За точность хода отвечает надежный кварцевый механизм Ronda. Циферблат защищает сапфировое стекло с антибликовым покрытием, а обратную сторону часов глухая задняя крышка, которая позволяет достичь 100-метровой водозащиты c закручивающимися заводными головками.



Модель Traser P68 Pathfinder GMT пополнила серию, предназначенную для повседневного использования. Эти часы не надо снимать с руки перед походом на природу или купанием в озере.  Абсолютная надежность часов в любой ситуации обеспечит контроль времени в самых сложных условиях. Характерной особенностью часов этой серии является функциональность, например, встроенный компас и стрелка GMT.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу