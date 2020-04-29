Часы Traser: время по Гринвичу

Швейцарская марка Traser представила две новых модели P68 Pathfinder GMT.

Часы укомплектованы каучуковым ремешком или НАТО-ремнем на выбор. За точность хода отвечает надежный кварцевый механизм Ronda. Циферблат защищает сапфировое стекло с антибликовым покрытием, а обратную сторону часов глухая задняя крышка, которая позволяет достичь 100-метровой водозащиты c закручивающимися заводными головками.







Модель Traser P68 Pathfinder GMT пополнила серию, предназначенную для повседневного использования. Эти часы не надо снимать с руки перед походом на природу или купанием в озере. Абсолютная надежность часов в любой ситуации обеспечит контроль времени в самых сложных условиях. Характерной особенностью часов этой серии является функциональность, например, встроенный компас и стрелка GMT.