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Новости   30 апреля 2020   

Сбербанк начал торговать автомобилями, правда онлайн

Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто —  мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей.

Новый для российского рынка сервис, по идее создателей, решит такие  проблемы, как непрозрачное ценообразование и утомительные переговоры, позволит избежать общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами. Все действия по покупке автомобиля — от выбора до доставки — можно осуществить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери»  доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. СберАвто станет единой точкой входа для физических (покупателей и продавцов) и юридических лиц (автомобильных дилеров).

Приобретая машину на СберАвто, покупатель сможет оформить весь пакет документов, подобрать оптимальную страховку и подать заявку на кредит онлайн. Сделки будут безопасными: доступ к приложению получат только проверенные дилеры, а банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.



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