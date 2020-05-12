Дорога

2500 км (около 35 часов)

Количество участников экспедиции

6 человек

Способ передвижения

Mitsubishi L200, Toyota Hilux

Архипелаг Шпицберген находится между 76-м и 81-м градусами северной широты и насчитывает тысячи островов и скал, едва выступающих из-под воды. Большинство этих земель ничтожны по размерам, а основную площадь составляют шесть главных островов: Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, Эдд, Чаренца, Земля Принца Карла и Земля Короля Карла. Самый большой из них – Западный Шпицберген – занимает 39 тыс. кв. км. История архипелага не блещет разнообразием сюжетов. Учёные на своих форумах до сих пор спорят, кто же первым его открыл – норвежцы или русские. Точно известно только одно: открывшие его были моряками, и до 1920 года он оставался «ничьей землёй»

В истории архипелага есть, пожалуй, только одна точная дата – 1656 год, когда голландец Вильям Баренц и его команда открыли острова Медвежий и Западный Шпицберген. В бортовом журнале Баренц написал, что «земля эта в основном холмистая, довольно возвышенная, видны только горы и острые скалы, поэтому мы назвали её «Шпицберген“»

В процессе освоения Шпицберген прошёл три основных этапа. Промысловый – тут добывалась ворвань и мягкая рухлядь (песцы, медведи, тюлени). Горнодобывающий – когда были найдены запасы антрацита. И нынешний – туристический. О былых временах напоминают лишь мрачные китовые кладбища, да следы старых шахтёрских стоянок

В 1924 году молодая Страна Советов признала Шпицберген за Норвегией, а в обмен получила право вести здесь хозяйственную деятельность. Поэтому на архипелаге есть два русских городка, один из которых называется Баренцбург







Свальбард, как его называют скандинавы, богат полезными ископаемыми. Помимо каменного угля на островах есть нефть, мрамор, гипс, граниты, фосфориты, бранит. Кстати, именно наличие угля и нефти доказывает, что до появления ледников тут кипела жизнь, росли деревья и паслись животные. Среди окаменелых растений в угольных пластах обнаружены древовидные папоротники и огромные стволы деревьев, несколько миллионов лет назад сгибавшихся тут под тёплыми ветрами. Точно установлено, что наряду с дубом, клёном, ясенем, липой и буком, в Арктике произрастали магнолия, болотный кипарис, платан и исполинская секвойя

Пирамида — второй русский город на Шпицбергене. Уголь тут давно не добывают, но бары и «русская экзотика» по-прежнему пользуются популярностью

Большинство зданий в городе законсервированы, но персонал всё ещё надеется на туристический бум

В Арктике время бежит совершенно иначе. Дикая природа, советские памятники, деревянные мостовые и единственный на архипелаге толстый кот Кеша, нелегально ввезённый сюда много лет назад, – всё это соединяется в едином и очень органичном заполярном духе

Текст Светлана Власова

Фотографии Егор Власов