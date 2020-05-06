В первом квартале нынешнего года в России было продано 8165 новых Lada, оснащенных автоматической трансмиссией, против 5747 штук за тот же период 2019 года, сообщает агентство «Автостат». Таким образом, спрос на такие автомобили увеличился в полтора раза.
Аналитика учитывает не только модификации с АКП Jatco, но и версии с «роботом» и вариатором. Несмотря на рост продаж, доля автомобилей с двумя педалями остается сравнительно невысокой – 10,6% от общего объема продаж.
В линейке Lada присутствуют Vesta и XRay Cross с вариатором, Granta и XRay с «роботом» и Granta с «автоматом».
Россияне распробовали Lada с «автоматами»
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