Россияне распробовали Lada с «автоматами»

Аналитика учитывает не только модификации с АКП Jatco, но и версии с «роботом» и вариатором. Несмотря на рост продаж, доля автомобилей с двумя педалями остается сравнительно невысокой – 10,6% от общего объема продаж.







В линейке Lada присутствуют Vesta и XRay Cross с вариатором, Granta и XRay с «роботом» и Granta с «автоматом».