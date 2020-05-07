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Новости   7 мая 2020   

Audi продлевает гарантию, но только до конца пандемии

Российский офис немецкой марки продлевает гарантию на свои автомобили на три месяца. Мера вводится в России и других странах из-за продолжающейся пандемии коронавируса, из-за чего этого клиенты не имеют возможности посетить дилерские центры.

 

В случае если срок гарантии на новый автомобиль Audi истекает или уже истек в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, гарантия продлевается на три месяца, а лимит ограничения гарантии по пробегу не меняется. Гарантия на лакокрасочное покрытие, сквозную коррозию, запасные части и иные подобные случаи также на данный момент остаётся без изменений.



Все эти меры являются единовременной инициативой Audi и вводятся в связи с обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19. По окончании эпидемии, гарантийная программа будет обычной, без продлений и других послаблений.

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