Самые преданные поклонники в России у Lada, Volvo и BMW

Эксперты агентства «Автостат», оценили степень приверженности бренду по количеству покупателей, которые предпочитают его другим, и составили соответствующий рейтинг. Для этого они провели опрос среди 2500 владельцев, попросив указать марку предыдущего автомобиля, с которого они пересели на нынешний. В итоге выяснилось, что самые преданные поклонники, у бренда Lada: все владельцы приобретают автомобили этой марки повторно.