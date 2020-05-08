  • Сегодня: Пятница, 8 мая, 2020
 
Новости   8 мая 2020   

Самые преданные поклонники в России у Lada, Volvo и BMW

 Эксперты агентства «Автостат», оценили степень приверженности бренду по количеству покупателей, которые предпочитают его другим, и составили соответствующий рейтинг. Для этого они провели опрос среди 2500 владельцев, попросив указать марку предыдущего автомобиля, с которого они пересели на нынешний. В итоге выяснилось, что самые преданные поклонники, у бренда Lada: все владельцы приобретают автомобили этой марки повторно.

Такими же верными традициям оказались владельцы Volvo: 50% опрошенных, остаются верны бренду при смене машины. В тройку лидеров вошла и BMW с результатом 42,7%, которой немного уступает Mercedes-Benz.



Volvo XC40
BMW X7
Mercedes G 350 d
 
В список также вошли Mazda, Chery, Audi, Subaru, Toyota и Kia. Их владельцы, в трети случаев, остаются «внутри» марки.

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу