Самые преданные поклонники в России у Lada, Volvo и BMW

Эксперты агентства «Автостат», оценили степень приверженности бренду по количеству покупателей, которые предпочитают его другим, и составили соответствующий рейтинг. Для этого они провели опрос среди 2500 владельцев, попросив указать марку предыдущего автомобиля, с которого они пересели на нынешний. В итоге выяснилось, что самые преданные поклонники, у бренда Lada: все владельцы приобретают автомобили этой марки повторно.
Такими же верными традициям оказались владельцы Volvo: 50% опрошенных, остаются верны бренду при смене машины. В тройку лидеров вошла и BMW с результатом 42,7%, которой немного уступает Mercedes-Benz.
В список также вошли Mazda, Chery, Audi, Subaru, Toyota и Kia. Их владельцы, в трети случаев, остаются «внутри» марки.