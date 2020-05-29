Приехали. Дмитрий Леонтьев «Король дилёров»

Премьер-министр России, которого фамильярно зовут Толяном, давно тяготится своей должностью и мечтает найти работу по душе. Поэтому, получив звонок от президента Бутина с уведомлением об увольнении, он облегчённо вздыхает и устраивается менеджером в ближайший автосалон. Вскоре отчасти благодаря известности и харизме, но больше по причине таланта впаривать всё что угодно Толян становится ценнейшим сотрудником отдела продаж. Всё идёт прекрасно ровно до того момента, когда к нему приезжает бывший босс, у которого как раз закончился президентский срок, и предлагает совершить небольшой вояж. Естественно, на машине…

Стоит оговориться, что книга известного автожурналиста (и нашего постоянного автора) Дмитрия Леонтьева вышла буквально накануне отставки Дмитрия Медведева. Вероятнее всего, это простое совпадение, но нам хотелось бы думать по-другому. Приятно, знаете ли, осознавать, что ты знаком с прорицателем или инсайдером (что часто одно и то же). В общем, на всякий случай мы не будем писать про эту книгу откровенных гадостей, тем более что для этого нет причин. Кем вдохновлялся автор, понятно: Пелевин, Сорокин и вот эти все… Виктор Олегович просматривается в первую очередь. По сути, это такой «Дженерейшн Пи», только наоборот: если у Пелевина главный герой делает карьеру от простого ларёчника до члена тайного правительства, то тут наоборот — президент и премьер погружаются в глубокий дауншифтинг. Непонятно, где происходят описываемые события: то ли в недалёком будущем, то ли в параллельной вселенной, то ли главный герой просто экспериментирует с расширением сознания… Москва в руинах, по улицам носятся люди с арбалетами и то и дело встречаются намёки на недавние громкие события типа отравления Скрипалей.

Вместо спиритических сеансов с Че Геварой, которые у Пелевина призваны объяснить суть происходящего, здесь присутствуют рассуждения об автомобилях. Толян, как человек помешанный на машинах, разъясняет бывшему боссу устройство мироздания на примере сравнения различных марок. Леонтьев явно пытался использовать весь свой многолетний журналистский опыт. Иногда это забавно, иногда странновато, порой явно не в тему. Тем не менее у книги есть как минимум два существенных плюса. Во-первых, она небольшая. Во-вторых, напечатана шрифтом для слабовидящих. До грандиозного произведения великого мистификатора она, конечно, не дотягивает, но прочесть, пожалуй, стоит.







Издательство «Издательские решения» 2019 г.