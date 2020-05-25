MIMS Automechanika Moscow 2020, перенесли на ноябрь

Организаторы делали всё, чтобы выставка MIMS Automechanika Moscow 2020 состоялась в традиционные сроки в конце августа. Но ситуация продолжает оставаться неопределённой, а сложная эпидемиологическая обстановка не даёт возможности спрогнозировать продолжительность ограничительных мер.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, компанией-организатором принято решение о переносе сроков проведения выставки MIMS Automechanika Moscow 2020.
Новые даты выставки: 3–5 ноября 2020.
Место проведения прежнее — ЦВК «Экспоцентр».
Получить бесплатный билет можно на сайте выставки.