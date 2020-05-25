Фирма Rootes. Забытые имена истории британских внедорожников

В последние десятилетия британский автопром превратился в бледную тень самого себя. А ведь когда-то в Соединённом королевстве существовали мощнейшие производства, уступавшие по количеству выпущенных автомобилей лишь США. И, кстати, Land Rover был не единственной английской маркой внедорожников. Давайте вернёмся в те далёкие времена и поговорим о незаслуженно забытом концерне Rootes

Мечта серого дилера

Братья Вильям и Реджинальд Рутс начинали карьеру не совсем обычно — они не запускали собственного производства, а лишь продавали то, что делали другие, заодно занимаясь ремонтом. Сразу после основания фирма Rootes превратилась в крупного дилера, торгующего как английскими, так и иностранными автомобилями (не брезговали братья и мотоциклами с велосипедами). Уже в 1924 году их совместное детище становится продавцом автомобильной техники номер один в Великобритании. В 1928-м они решаются на покупку Hillman Motor Car Company Limited, а ещё через год — Humber Limited и производителя грузовиков Commercial Cars Limited (торговая марка Commer). В 1934 году Великая депрессия позволила недорого приобрести ещё одну грузовую фирму Karrier Motors Limited, а также множество других мелких и средних компаний. Взялись братья и за армейские заказы, но это были лишь несколько упрощённые версии обычных гражданских моделей. Увы, британская экономика после кризиса находилась не в лучшей форме и деньги, которые могли пойти на закупку дорогих полноприводных вездеходов, предпочитали тратить на другие нужды.

«Старикан» и «Коробка»

В 1939 году Humber оперативно подготовил армейскую версию седана Super Snipe с нижнеклапанным шестицилиндровым бензиновым мотором объёмом 4.1 литра мощностью 80–87 л.с. Между прочим, его скорость достигала 130 км/ч. Этот автомобиль был необычайно популярен. Достаточно сказать, что именно на нём ездил фельдмаршал Монтгомери во время кампаний в Северной Африке и Франции. За надёжность Super Snipe получил прозвище «верный старик», однако опыт боёв показал, что проходимости ему явно не хватает, даже несмотря на внедорожные шины и увеличенный клиренс.

Поэтому в 1940 году на слегка подрезанной раме «старика» установили новую трансмиссию с подключаемым приводом на передние колёса. При этом переднюю независимую подвеску сохранили, поскольку эта популярная в Европе 1930-х годов конструкция идеально подходила для переднего, а значит, и для полного привода. Ещё одной конструктивной особенностью стали коробка передач, двигатель и раздатка, установленные не внутри рамы, а сверху, что резко снижало вероятность повреждений. Гражданский обтекаемый кузов заменили на нечто столь угловатое, что казалось о грани капота можно порезаться. Неудивительно, что к Humber Heavy Utility FWD быстро прилипло прозвище Box («Коробка»).

Внутри внедорожник тоже не баловал дизайнерскими изысками. К примеру, приборы, по милой британской традиции, просто разбросали по всему торпедо со сдвигом влево, при руле, расположенном справа. Правда салон в районе задних сидений оборудовали богато: были предусмотрены столик для карт, потолочные лампочки, багажные сетки, откидные сиденья, крепления для оружия и инвентаря, а также светомаскировочное оборудование. Для офицеров генштаба выпускались версии со сдвижной крышей, подлокотниками и особыми светильниками для чтения карт, не привлекавших внимание летчиков Люфтваффе. Впрочем, в Ливийской пустыне 1941 года силами полевых мастерских стальную крышу часто срезали и заменяли откидным брезентовым верхом. Позже появились и заводской фаэтон, и грузовик 8cwt FWD на восемь английских центнеров (400 кг). На его основе было создано довольно много специальных машин: радиостанция, скорая помощь, ремонтная летучка и т. д.

Быстроходный разведчик Humber LRC Mk III (1943), вооружённый ручным пулемётом в башенке и противотанковым ружьём Humber Armoured Car Mk IV (1942) с 37 мм пушкой. Мотор расположен сзади

На рамах Super Snipe, а затем и Heavy Utility собирались быстроходные (100–120 км/ч) разведывательные бронеавтомобили, вооруженные сначала только ручными пулемётами Bren на лёгких станках, а затем и противотанковыми ружьями Boys калибром 14,3 мм. Учитывая, что итальянская армия воевала исключительно на танках с тонкой бронёй, такой агрессивный разведчик мог натворить в тылу противника немало бед. До конца войны выпустили почти восемь тысяч экземпляров как с задним, так и с полным приводом. Кроме того, Humber построил три опытных амфибии Hexonaut, с двумя моторами Hillman суммарной мощностью 100 л.с. (6х6). Каждый двигатель приводил колёса только с одной стороны машины, а поворот осуществлялся как на танке — притормаживанием колёс нужной стороны.

Кубики конструктора

Тем временем другое отделение концерна Rootes – Karrier выпустило в 1939 году полубронированный тягач-вездеход для артиллерии – KT4 Spider. Собран он был как из кубиков конструктора: мотор от Humber Super Snipe, всё остальное — от упрощённых коммерческих грузовиков отделения, подготовленных к военной службе. Новыми агрегатами были передний мост, раздатка на две ступени и карданные валы. Ровно через год по тому же принципу и практически из тех же узлов и агрегатов был создан и полноприводный грузовик K6 полукапотной компоновки и с характерным дизайном повышенной угловатости. Он оснащался мощной лебёдкой, расположенной под кузовом машины, с вальцами для вывода троса спереди и сзади (был предусмотрен и запуск «кривым стартером»). Но это было ещё не всё. Опять-таки, перетасовывая кубики, специалисты Rootes в 1941 году поставили на конвейер бронеавтомобиль с задним расположением мотора и короткой базой (последние версии оснащались 37-миллиметровой пушкой). Кроме того, в 1944 году вместе с фирмой Daimler был создан ещё один броневик Coventry c 40-миллиметровым орудием и американским бензиновым мотором Hercules RXLD мощностью 175 л.с. Он тоже выпускался на заводах Karrier.

Артиллерийский тягач Karrier KT4 Spider (1939) Полноприводный Karrier Army Truck K6 (1940) грузоподъёмностью 3 тонны. Обратите внимание на вальцы для вывода троса возле левого крыла. Лебёдка расположена под кузовом







«Свинья» и пикап Rolls—Royce

В 1952 году Humber вновь вернулся к армейским заказам. Новый пикап, стандартизированный как FV-1601A, отличался специально спроектированной независимой рычажной подвеской всех колёс на четырёх продольных торсионах (по одному на колесо). КП была пятискоростной, а раздаточная коробка — одноступенчатая. Через три года он стал основой для семейства бронеавтомобилей и БТР, которых окрестили Pig («Свинья») за характерный дизайн капота. Среди многочисленных модификаций были БТР с бронекрышей, радиостанция и даже пусковая установка противотанковых ракет Malkara. Однако большая часть поголовья «свиней» отправилась служить в Северную Ирландию, где их штатное вооружение нередко заменяли на водомёты для разгона демонстраций. Дополнительно устанавливались откидные боковые щиты для полиции, укреплённые бамперы для разрушения баррикад и сетки, защищающие от летящих булыжников. Вариант с сетками даже получил особое прозвище — Flying Pig, то есть «Летающая свинья».

Пикап FV-1601A (1952) оснащался бензиновым мотором Rolls-Royce мощностью 130 л.с. БТР FV-1611A по прозвищу «Свинья», служил в основном в Северной Ирландии, где принимал участие в уличных боях

Любопытно, что под капотом у обеих машин стоял не родной мотор концерна Rootes, а нечто совсем другое. Военные настояли на том, чтобы внедорожник-пикап и БТР Pig оснащались специальным шестицилиндровым бензиновым двигателем Rolls-Royce B60. Не для пафоса, конечно, а лишь с целью унификации с другими бронеавтомобилями и БТР британской армии, для которых производитель роскошных лимузинов подготовил целую линейку с числом цилиндров от четырёх до восьми. B60 оснащался клапанным механизмом OHV и при объёме 4.3 литра развивал мощность 130 л.с.

«Тук-тукер» и конец истории

Если с лёгкой техникой для Rootes всё складывалось удачно, то со средними грузовиками дела обстояли хуже. Военным не очень понравился полноприводный вариант коммерческого Superpoise — Q4, он же F13201 (1952 год) с бензиновым мотором (4.75 л, 95 л.с.), и потому они заказали лишь небольшое количество для установки спецкузовов, в том числе и самосвалов. Не особо пошёл и грузовик FV13901, с неоткидной кабиной над двигателем и двухступенчатой раздаткой (1962–1967). Самым необычным был его мотор — оригинальный дизель, разработанный отделением Tilling-Stevens, к которому за странный звук работы на холостых оборотах приклеилось прозвище Knocker («тук-тукер»). Выпускался он с 1954 года и прежде всего — для автобусов концерна. Дизель был, во-первых, двухтактный, во-вторых, оппозитный, в-третьих, со встречно-движущимися поршнями (в отличие от схемы Юнкерса, коленвал у него был один), и, в-четвёртых, он оснащался продувочным компрессором с цепным приводом.

Commer Q4 Superpoise не нравился военным. Они предпочитали продукцию фирмы Bedford. Commer FV13901 отличала лебёдка под кузовом с выводом на две стороны. У более поздних модификаций фары перенесли на бампер Кабина Commer не откидывалась, зато места для ног в ней хватало с избытком Армейские Commer оснащались уникальным двухтактным трёхцилиндровым дизелем с одним коленвалом и встречно-движущимися поршнями. Крутящий момент передавался при помощи особых коромысел

Армейские модели получили многотопливный вариант, который мог работать на керосине, бензине и дизельном топливе. Его рабочий объём составлял 3 261 куб. см, а мощность 105 л.с. Перевод с бензина на дизель и обратно производился переключением ТНВД, который был модифицирован — его снабдили системой смазки плунжеров, чтобы они не залипли на бензине, но ещё рекомендовалось добавлять в бензин масло. С точки зрения любителей экзотики, двигатель был интересным, вот только военных заказов давал маловато, а гражданским не нравились его шумность даже на средних оборотах и душистый двухтактный выхлоп «с дымком». В результате после присоединения в 1968 году Rootes к Сhrysler он был снят с производства. Одновременно с производства сняли и все армейские модели. А полноприводные версии грузовиков Dodge 100 Commando в микроскопических количествах выпускались вплоть до 1980-го, когда новый президент Chrysler Ли Якокка продал за бесценок все европейские филиалы компании Peugeot и Renault.

Двухтактные Commer в начале 1960-х рекламировали даже в СССР. Правда, без особого успеха Последние грузовики концерна Rootes выпускались под маркой Dodge, а с 1980 года – Renault

Текст Георгий Варфоломеев, фотографии из архива автора