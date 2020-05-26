Toyota FJ40. Кто и зачем восстанавливает старые японские внедорожники

Сегодня в линейке даже самого отсталого автопроизводителя, обязательно найдётся несколько моделей внедорожников или кроссоверов. Правда, за их волчьей внешностью чаще всего скрываются овцы, иногда даже не имеющие полного привода. Но любителям колёсной формулы 4х4 рано отчаиваться. По всему миру всё ещё катается немало настоящих внедорожников, несущих в себе идеологию «старой школы». И за примерами, как говорится, далеко ходить не надо… Хотя мы всё-таки пошли. И довольно далеко. В популярный у российских эстрадных звёзд Майами, к ребятам из FJ Company, чтобы узнать, зачем они разыскивают реставрируют Toyota Land Cruiser, выпускавшиеся больше сорока лет назад.

Побеждённые, но не сломленные

Послевоенная Япония ещё лежала в руинах, когда компания Toyota приступила к созданию своего собственного внедорожника. И в 1951 году на свет появилась Toyota BJ, с которой, кстати, даже пытались выиграть тендер на поставку автомобилей для нужд американской армии. Правда, безуспешно. Впоследствии именно эта модель получила известное сегодня имя Land Cruiser. В 1955-м вышла 20-я серия с редкой по тем временам опцией – кондиционером. В 1956 году Land Cruiser стал первой официально экспортируемой из Японии моделью, которая, начав с Бразилии и Саудовской Аравии, постепенно распространилась по всему свету. А в 1957-м Toyota снова поучаствовала в тендере на поставку машин для армии США и снова без особого успеха, но зато это помогло ей получить доступ на большой американский рынок. Следующим поколением стала 40-я серия, быстро завоевавшая популярность. В 1960 году внедорожник обзавёлся дизельным двигателем, а чуть позже появились модели FJ43 и FJ45 с удлинёнными колёсными базами, ещё более вместительные FJ45V и FJ55V, а также версия с кузовом пикап.

Именно в те времена Toyota зарекомендовала себя как производителя неубиваемых автомобилей. Двигатель F-типа объёмом 3.9 литра имел легендарную надёжность и мог без особых проблем пробежать до миллиона километров. Позднее его модернизировали и появилась версия объёмом 4.2 литра с индексом 2F. Именно двигатель определил появление буквы F в названии модели, а J – означало Jeep, что на тот момент являлось не только товарным знаком, но и типом автомобиля. В Японии FJ40 выпускалась с 1960 по 1984 год, но модель оказалась настолько популярна, что её производство продолжалось в Бразилии под именем Bandeirante («Первопроходец») вплоть до 2001 года.

Родом из детства

А вот основателями реставрационной компании FJ Company стали братья Калле. Они родились в Колумбии, где оригинальные FJ40 служили и до сих пор служат в качестве рабочих лошадок на все случаи жизни. Их дедушка Нельсон за свою жизнь сменил всего два автомобиля, и оба были Toyota FJ40. Первый 1968 года выпуска, второй – 1982-й. На заднем сиденье дедушкиных «Тойот» братья накатали в общей сложности больше 30 тысяч часов, что, конечно, не могло не отразиться на их мировоззрении. И когда дедушки не стало, братья вместе со своим кузеном решили полностью отреставрировать одну из его машин, доведя её до оригинального состояния. Результат так впечатлил одного из братьев, что он решил выкупить FJ и отвезти его к себе в Майами, а родственники продолжили начинание. Так появилась фирма по восстановлению классических японских внедорожников. Сегодня штаб-квартира FJ Company, объединённая с мастерской, находится в Майами, большой реставрационный цех в колумбийской Боготе и два представительства в американских городах Даллас и Аспен.

Нашим экскурсоводом по мастерской в Майами стал Кейт Эннис, человек с противоречивой должностью директора по продажам и закупкам. Он настоящий фанат полного привода, хотя в свободное от работы время частенько выполняет функции инструктора по вождению в местном клубе классических Porsche. Кейт – автомобильный энтузиаст. С братьями Калле он познакомился на одной из выставок, в результате чего родилась группа компаний, которые восстанавливают и продают автомобили. Например, FJ Company реставрирует до 120 внедорожников в год. На одну машину уходит около восьми месяцев. На вопрос, хватает ли доноров, Кейт отвечает, что не видит в этом проблем. По всему миру колесит несколько десятков тысяч FJ, поэтому работы хватит на много лет. Основное производство находится в Колумбии, и причин тому несколько. Во-первых, братья Калле родом из Колумбии. Во-вторых, в этой стране Toyota FJ40 очень распространённая машина, а значит, несложно найти механиков, которые хорошо с ней знакомы. Да и сухой климат в центре страны помогает долгие годы сохранять легендарные внедорожники в хорошем состоянии. Впрочем, Колумбия не единственная страна, откуда доставляются доноры. Toyota Land Cruiser разбросаны по всему миру, поэтому редкие версии находят и в США, и в Японии, и даже в Австралии.







До последнего винта

Реставрация начинается с поиска подходящего экземпляра, отвечающего определённым требованиям: машина должна быть сделана в Японии, иметь минимальную коррозию, целую раму, оригинальный мотор и редуктор. Хотя FJ Company выполняет реставрацию и под заказ, когда владелец предоставляет свою собственную машину.

Работа начинается с полной разборки. Рама и кузовные детали зачищаются до голого металла. Одновременно с этим все узлы сортируются и отбраковываются. Мотор, подвеска и трансмиссия полностью перебираются (включая передние и задние дифференциалы). Если деталь невозможно восстановить, она заменяется заводской или аналогом от другого производителя. По умолчанию все подшипники, шестерёнки, прокладки и резинки меняются на новые. Двигатель получает новый карбюратор (или инжектор), новый стартер, насосы (масло, вода, топливо), электронное зажигание и проводку. Все детали двигателя подвергаются косметической реставрации, в результате чего выглядят как новые. Тормозная система модернизируется. Спереди устанавливают диски, а по желанию клиента и подвеску от австралийской фирмы Old Man Emu.

Все хромированные детали и молдинги восстанавливаются до заводского состояния. Днище покрывают антикоррозионным покрытием компании Rhino Liner, которое защищает его ещё и от грязи и снега. Ковролин, дверные панели и мягкие детали крыши FJ Company производит самостоятельно. Цвет выбирается строго в соответствии с цветовой гаммой производителя. В конечном счёте автомобиль может быть как полностью оригинальным, так и доработанным. Такие опции, как гидроусилитель, дисковые тормоза, кондиционер и стереосистема, помогают адаптировать старинный FJ к современной повседневной эксплуатации. Больше того, каждому клиенту выдаётся именная книга, в которой отражены все этапы восстановления. При этом Кейт очень гордится тем, что за семь лет работы его компания ни разу не нарушала сроков поставки, а цена, всегда определяющаяся в момент подписания контракта, ни разу не менялась. Кстати, у фирмы есть конкуренты, которые тоже возят машины из Колумбии, и тоже имеют офисы в Майами. И пока что всем хватает клиентов.

Как правило, машины в офисе FJ Company не задерживаются — их либо дособирают в цеху, либо отгружают клиенту, но чаще всего они проходят короткую обкатку, чтобы механики могли убедиться в отсутствии дефектов. Мы тоже решили прокатиться на FJ40 серого цвета с двигателем 2F мощностью 130 л.с. Надо сказать, внешний вид автомобиля вызвал странные чувства. Умом понимаешь, что машина является твоим ровесником, а то и старше, но, судя по состоянию, она буквально вчера сошла с конвейера. Всё, включая пластиковые элементы, технологические таблички и болты — в идеальном состоянии. Даже запах в салоне отсылает к автомобилям прошлого века — современные машины пахнут иначе. Кейт шутит, что, возможно, эта машина сейчас выглядит даже лучше, чем тогда, когда она сходила с конвейера. Четырёхлитровый двигатель рычит грозно, хотя его мощностные характеристики весьма скромны. Короткие передачи приходится часто менять, что требует довольно активной работы руками. Впрочем, лентяи могут заказать машину с автоматической коробкой. Вынесенная вперёд передняя ось в сочетании с рессорной подвеской делает управление немного грузовым, но к этому быстро привыкаешь. Наличие кондиционера позволяет ехать с закрытыми окнами, но их почему-то всё равно хочется открыть. В Майами прохожих сложно удивить дорогим автомобилем, а вот редким — вполне. Наш маршрут пролегал через Винвуд, где живёт продвинутая публика: сплошные танцоры, дизайнеры и художники. Появление FJ40 на улице вызывает неподдельный интерес, хотя какой-нибудь заурядный Bentley никто и не заметил бы.

Старики-разбойники

Прайс-лист на восстановленные машины варьируется от 65 тысяч долларов за базовую Classic с механической коробкой, брезентовым верхом, без кондиционера до 90 тысяч за версию Sport c 210-сильным мотором, кондиционером и стереосистемой. При долларе по 30 было бы вполне приемлемо. Правда, если выбрать все возможные опции, то цена возрастёт до 150 тысяч. При этом сюда включено всё: от поиска и закупки донорского автомобиля до его полной реставрации (включая детали) и поставки в любую точку США. Надо сказать, американское таможенное законодательство – рай для любителей ретро-автомобилей. Почти во все штаты можно ввезти любую машину старше 25 лет без каких-либо требований по сертификации и с минимальными таможенными платежами. У нас немного сложнее — машине должно быть не менее 30 лет. Кроме того, необходимо будет подтвердить её оригинальное состояние и оплатить таможенную пошлину, что прибавит к цене ещё порядка 30 тысяч долларов. Зато после небольших мучений вы станете владельцем настоящего внедорожника с легендарным именем Land Cruiser FJ40.

Текст: Алексей Дмитриев

А вот, что из обычной Toyota делает «Клуб 4х4»!