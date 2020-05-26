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Видео   26 мая 2020   

Постройка Toyota Land Cruiser 200 для путешествий от «Клуба 4х4»

«Клуб 4х4» подготовил очередной автомобиль для тех, кто не растерял желания путешествовать.

 

Список работ по автомобилю выглядит так:

— Установка усиленной лифт-подвески

— Вывод сапунов трансмиссии до уровня лобового стекла

— Установка внешнего воздухозаборника (шноркель) ДВС

— Установка дополнительного топливного бака ARB на 70 л с сохранением зап.колеса на штатном месте

— Монтаж и подключение лебедки в передний штатный бампер (скрытая установка лебедки) с дополнительной подсветкой



— Монтаж и подключение дополнительного ходового света (ближний-дальний) с возможностью легкого демонтажа

— Защитная дуга переднего бампера (окраска антивандальной краской, изготовление)

— Защитная дуга заднего бампера (окраска антивандальной краской, изготовление) с квадратом для фаркопа

— Изготовление, монтаж, окраска антивандальной краской зашитых дуг для порогов

— Установка шин Cooper STT PRO 286/75 R17

— Изготовление и монтаж полной зашиты днища ( 4 элемента)

— Установка, окраска антивандальной краской расширителей колесных арок

А подробности в нашем видео!


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