Постройка Toyota Land Cruiser 200 для путешествий от «Клуба 4х4»

«Клуб 4х4» подготовил очередной автомобиль для тех, кто не растерял желания путешествовать.
Список работ по автомобилю выглядит так:
— Установка усиленной лифт-подвески
— Вывод сапунов трансмиссии до уровня лобового стекла
— Установка внешнего воздухозаборника (шноркель) ДВС
— Установка дополнительного топливного бака ARB на 70 л с сохранением зап.колеса на штатном месте
— Монтаж и подключение лебедки в передний штатный бампер (скрытая установка лебедки) с дополнительной подсветкой
— Монтаж и подключение дополнительного ходового света (ближний-дальний) с возможностью легкого демонтажа
— Защитная дуга переднего бампера (окраска антивандальной краской, изготовление)
— Защитная дуга заднего бампера (окраска антивандальной краской, изготовление) с квадратом для фаркопа
— Изготовление, монтаж, окраска антивандальной краской зашитых дуг для порогов
— Установка шин Cooper STT PRO 286/75 R17
— Изготовление и монтаж полной зашиты днища ( 4 элемента)
— Установка, окраска антивандальной краской расширителей колесных арок
А подробности в нашем видео!