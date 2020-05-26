Постройка Toyota Land Cruiser 200 для путешествий от «Клуба 4х4»

«Клуб 4х4» подготовил очередной автомобиль для тех, кто не растерял желания путешествовать.

Список работ по автомобилю выглядит так:

— Установка усиленной лифт-подвески

— Вывод сапунов трансмиссии до уровня лобового стекла

— Установка внешнего воздухозаборника (шноркель) ДВС

— Установка дополнительного топливного бака ARB на 70 л с сохранением зап.колеса на штатном месте

— Монтаж и подключение лебедки в передний штатный бампер (скрытая установка лебедки) с дополнительной подсветкой







— Монтаж и подключение дополнительного ходового света (ближний-дальний) с возможностью легкого демонтажа

— Защитная дуга переднего бампера (окраска антивандальной краской, изготовление)

— Защитная дуга заднего бампера (окраска антивандальной краской, изготовление) с квадратом для фаркопа

— Изготовление, монтаж, окраска антивандальной краской зашитых дуг для порогов

— Установка шин Cooper STT PRO 286/75 R17

— Изготовление и монтаж полной зашиты днища ( 4 элемента)

— Установка, окраска антивандальной краской расширителей колесных арок

А подробности в нашем видео!