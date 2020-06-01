Объявлены цены на Kia XCeed

Только что компания Kia обнародовала цены на новый городской кроссовер XCeed.

Итак, в минимальной комплектации Luxe, с турбированным мотором 1.4 (140 л.с.) и семиступенчатым роботом, автомобиль стоит 1 499 900 рублей.

За эти деньги можно получить 6 подушек безопасности, легкосплавные диски, подогрев руля и передних сидений, раздельный круиз-контроль, светодиодные фары и задние фонари.







Автомобиль в комплектации Prestige, стоит уже 1 669 900 рублей, но здесь есть система бесключевого доступа, автоматический парковщик, электропривод багажника, продвинутая мультимедиа и передние и задние датчики парковки.

Комплектация Premium +, за 1 929 900 рублей, дополнительно ко всему предлагает: аудиосистему JBL, головное устройство с большим монитором, люк с электроприводом, систему контроля слепых зон, электрический стояночный тормоз и электрорегулировку поясничного подпора.

Топовая комплектация Premium — топовый мотор 1.6, мощностью 200 л.с., семиступенчатый робот, легкосплавные диски, диаметром 18-дюймов, чёрно-жёлтая отделка салона и легкосплавные педали.

С учётом того, что в этой комплектации есть всё, что в предыдущих трёх, такой автомобиль стоит 2 039 900 рублей