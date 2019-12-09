Kia выдали сертификаты на две новые модели

Сразу две модели Kia получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для продаж в России. Одну из них – компактный (длина 4370 мм, ширина 1800 мм) кроссовер Seltos уже начали собирать в Калининграде. Из опубликованного на сайте Росстандарта документа также стало известно о силовых агрегатах новинки. Все они бензиновые. Кроме хорошо известных безнаддувных «четверок» объемом 1,6 и 2,0 л. с соответствующей отдачей в 121 и 149 л.с. автомобилю достался 177-сильный турбомотор объемом 1,6 л. Самый мощный будет работать в паре с 7-ступенчатым роботом и устанавливаться только на полноприводные версии, два остальных доступны и на переднеприводных модификациях. При этом базовому двигателю ассистируют 6-ступенчатые «механика» или АКП, а 2-литровому – прописали вариатор.

А вот у второй, ожидаемой к весне машине — Kia Mohave двигатель всего лишь один. Это прежний 3-литровый дизельный V6 мощностью 249 л.с. Работает агрегат в паре с 8-ступенчатым автоматом. Несмотря на измененную внешность и основательно доработанный интерьер, корейский внедорожник сохранил рамную конструкцию.





