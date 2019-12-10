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Новости   10 декабря 2019   

Jaguar Land Rover теперь испытывает прочность краски с помощью «собачьей лапы»

Лабрадор Йоги из Национального центра по разведению собак-поводырей запрыгивал в багажное отделение нового Land Rover Defender и выпрыгивал из него. И не ради удовольствия или борьбы с лишним весом. Все мы знаем, что лабрадоры склонны к полноте. Каждое действие симпатичного животного фиксировалось при помощи специальной программы для вычисления давления, оказываемого на предметы когтями и подушечками лап. После этого лапа девятилетнего Йоги была использована для моделирования и 3D-печати точной копии на пружинах.

Теперь этот необычный, получивший название RoboYogi, инструмент используется инженерами Jaguar Land Rover в рамках стандартного испытания на абразивный износ, состоящего из 5 000 циклов. «Лапа» десять раз царапает кузов автомобиля в случайных местах, а затем с одной конкретной стороны. После чего процесс повторяется.



 


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