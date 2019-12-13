Кроссовер Skoda Karoq начали собирать в Нижнем Новгороде

В России стартовало производство модели Skoda Karoq. На конвейере завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла уже собирают Octavia и Kodiaq. Там же и таким же образом, со сваркой и покраской кузовов, будут делать и Karoq.







Днями ранее в пресс-службе чешской фирмы сообщили, что новый кроссовер начнут продавать в России уже в первом квартале следующего года. За 1 515 000 рублей можно будет приобрести переднеприводную версию в комплектации Ambition c мотором 1.4 TSI и 8-ступенчатым автоматом. Модификация c базовым двигателем 1.6 MPI, ручной коробкой или шестиступенчатой АКП, а также машины с полным приводом и «роботом» DSG дилеры получат позднее.