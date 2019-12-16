Штучный Jeep выставили на торги

Аукцион классических автомобилей RM Sotheby’s выставил на продажу Wrangler 2017 года выпуска. Jeep, как не сложно догадаться, штучный. Передний силовой бампер от Rock-Slide Engineering, лебедка Smittybilt X20, 37-дюймовые шины Repulsor M/T и изготовленные в Bushwacker расширители арок – лишь видимая часть тюнинга.

Прежний владелец аппарата установил в салон кожаные спортивные сиденья, а штатную «музыку» заменил колонками Alpine c усилителем Rockford Fosgate. C помощью нагнетателя Magnuson TVS 1320 добавили силенок и 3,6-литровой «шестерке» Pentastar. Машинка, если что, находится в Индиане. И ценник в $40 тысяч, в общем-то, умеренный.





