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Новости   16 декабря 2019   

Штучный Jeep выставили на торги

Аукцион классических автомобилей RM Sotheby’s выставил на продажу Wrangler 2017 года выпуска. Jeep, как не сложно догадаться, штучный. Передний силовой бампер от Rock-Slide Engineering, лебедка Smittybilt X20, 37-дюймовые шины Repulsor M/T и изготовленные в Bushwacker расширители арок – лишь видимая часть тюнинга.

Прежний владелец аппарата установил в салон кожаные спортивные сиденья, а штатную «музыку» заменил колонками Alpine c усилителем Rockford Fosgate. C помощью нагнетателя Magnuson TVS 1320 добавили силенок и 3,6-литровой «шестерке» Pentastar. Машинка, если что, находится в Индиане. И ценник в $40 тысяч, в общем-то, умеренный.    



 


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