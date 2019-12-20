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Новости   20 декабря 2019   

Список комплектаций Chery Tiggo 7 стал шире

У кроссовера Chery Tiggo 7 в России появилась комплектация Elite Plus. От прежней топовой модификации новая версия отличается, главным образом, иной центральной консолью. Спереди и слева от селектора режимов инженеры разместили кнопки запуска двигателя, подогрева передних сидений, электрического стояночного тормоза, камер кругового обзора и системы помощи на спусках. Кроме того, у расположенных ближе к боксу подлокотника слотов для телефона и парковочных карт, появилась гибкая раздвижная шторка.



Доступное ранее в комплектации Elit оснащение, включающее зимний пакет, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с цветным 9-дюймовым сенсорным экраном, передние и задние датчики парковки, светодиодные дневные ходовые огни и 18-дюймовые алюминиевые литые диски, осталось прежним. Никуда не делся и 2-литрвый, 122-сильный бензиновый мотор. Но цена выросла на 70 000 рублей. С учетом всех маркетинговых программ и выгод самый навороченный Tiggo 7 стоит 1 159 000 рублей.


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