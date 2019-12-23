Новый Peugeot 2008 долго ждать не придется

Peugeot 2008 нового поколения будет продаваться в России уже следующей весной. Информацию о ценах и комплектациях компактного кросса французы пока предоставили. Что касается зарубежных рынков, то, например, немецкие покупатели могут выбирать между трехцилиндровым бензиновым 1,2-литровым турбомотором с отдачей 100, 130 или 155 л.с. либо дизелем 1,5 л. мощностью 100 и 130 «лошадей». Привод только передний. Коробки: 6-ступенчатая механика либо 8-диапазонный классический автомат. Минимальная цена 21 500 евро.

Кроме модификаций с ДВС европейцам доступна и полностью электрическая 136-сильная версия с запасом хода на одной зарядке до 320 км. За нее просят не меньше 35 250 евро.





