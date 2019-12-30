В январе автомобили Subaru подорожают, но не все

Subaru стала еще одной компанией, объявившей о повышении цен в связи с ростом ставок утилизационного сбора. В зависимости от модели и комплектации автомобили японской марки уже в январе подорожают на 3-6%.







Вместе с тем, в начале следующего года у дилеров еще можно будет купить, выпущенные ранее машины по текущим ценам. Кроме этого, во всех салонах Субару действуют скидки при обмене своего автомобиля на новый (trade-in), по программе лояльности I`m a Subarist, а также специальные ставки по кредиту. Наконец, до конца января покупателю любой модели в ООО «Субару Мотор» обещают подарить комплект зимних шин Nokian Hakkapeliitta.