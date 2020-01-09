Новый кроссовер Kia заполнит нишу между Rio X-Line и Sportage

В российском офисе Kia Motors сообщили о получении кроссовером XСeed одобрения типа транспортного средства» (ОТТС). Новый автомобиль делит платформу с обычным хэтчбеком Сeed, но вместе с тем длиннее и шире последнего соответственно на 85 и 26 мм. Заявленный минимальный клиренс 175 мм.







Когда и по какой цене машина поступит в продажу пока не известно, зато есть информация, что на нашем рынке будут доступны только модификации с бензиновыми турбомоторами 1,4 л. (140 л.с.) и 1,6 л. (200 л.с.). Что касается привода, то он может быть только передним.