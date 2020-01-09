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Новости   9 января 2020   

Новый Defender похвастался мультимедийной системой с двумя SIM-картами

На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе новый Defender продемонстрировал мультимедийный комплекс Pivi Pro с двумя встроенными модемами Snapdragon X12LTE. Один модем и одна eSIM-карта устройства полностью поддерживают работу технологии беспроводного обновления программного обеспечения (SOTA), в то время как второе подключение отвечает за потоковое воспроизведение музыки и работу приложений.

 



 

По словам директора Jaguar Land Rover по мультимедийным технологиям Питера Вирка новая информационно-развлекательная система позволяет получать последние обновления и предлагать доступ к развлечениям в любой точке земного шара. А так как с помощью Bluetooth к головному блоку можно подключить два мобильных устройства, весь функционал комплекса будет доступен одновременно и водителю, и пассажиру.


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